"Кровопролитие должно наконец прекратиться": канцлер Австрии отреагировал на обстрел Киева
Канцлер Австрии Карл Негаммер осудил российские обстрелы Киева
Об этом он это написал в Facebook .
"Жестокие ракетные обстрелы мирных жителей ужасны. Я не понимаю, как могут быть совершены такие преступления. Кровопролитие должно наконец прекратиться", - отметил Негаммер.
- Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека. В частности, спасатели извлекли из-под завалов семилетнего ребенка.
- Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью, обломки упали и в окрестностях одного из сел.
- Врачи прооперировали 7-летнюю девочку, которая травмировалась в результате обстрела, у нее было две большие раны. Впоследствии из-под завалов деблокировали тело мужчины .
- Впоследствии воздушные силы Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ударили по Киеву с помощью авиации из района Каспийского моря.
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