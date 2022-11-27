Об этом сообщает The Guardian.

Племянница верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, обратилась к представителям правительств иностранных государств, чтобы те прекратили все связи с "кровавым режимом, убивающим детей".

Заявление правозащитницы Фариде Морадхани прозвучало в видео, опубликованном в пятницу, 25 ноября, ее братом Махмудом. Он отметил, что Фариде был арестован в среду после вызова в прокуратуру.

В видео Фариде Морадхани осудила "явные и очевидные притеснения", подвергшиеся иранцам, и раскритиковала бездействие международного сообщества.

"Этот режим не лоялен к своим религиозным принципам и не знает ни одного закона или правила, кроме силы и сохранения своей власти каким-либо возможным способом", — сказала она в видео. Фариде утверждает, что санкции, введенные против режима, были "смешными", и добавила, что иранцев оставили "в одиночестве" в их борьбе за свободу.

Когда было снято видео, неизвестно.

Напомним, что протесты в Иране начались после того, как 16 сентября полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини, после того она скончалась от рук правоохранителей.

Протесты с "женским лицом" против полицейского беспредела уже продолжаются третий месяц: "Именно женщины являются олицетворением этих протестов, что именно свобода и достоинство женщин являются той пружиной, которая разжимается сейчас. Страна возвращается к пониманию, что у нее украли жизнь старые аятоллы, которые осуществляют режим и контролируют Иран", - говорит в материале Еспресо эксперт-международник Данилов.

16 ноября сообщалось, что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, которые не одели обязательный головной убор — хиджаб.

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