Виктор Шендерович, по-видимому, принадлежит к когорте последних. Только вот полезность этого персонажа весьма сомнительна.

По крайней мере, учитывая его последнее интервью для проекта "Живой гвоздь", которое наделало шум в соцсетях в конце прошлой недели. В нем рафинированный либерал и поборник всяческих свобод в стиле недавнего "выхлопа" на не менее либеральном "Дожде", заявил, что Россия — это "все-таки это наша страна и наши ребята. Да, обмануты, несчастны. Да, иногда убийцы даже. Но они наши, это наша страна".

Казалось бы, какие проблемы: путинская Россия – ваша страна? Нет возражений, так как и Шендерович, и "наши мальчики" (читай — убийцы, насильники, мародеры), и уйма других, — приложились к формированию отвратительной диктатуры кремлевского карлика, мирились с ней, в начале мечтали о "великой стране", пока репрессивная машина не начала давить своих вчерашних попутчиков.

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Путинская Россия – ваша страна? Нет возражений, так как и Шендерович, и "наши мальчики" (читай - убийцы, насильники, мародеры), и уйма других, - приложились к формированию отвратительной диктатуры кремлевского карлика, мирились с ней, в начале мечтали о "великой стране", пока репрессивная машина не начала давить своих вчерашних попутчиков

Недавно украинский политолог Михаил Басараб отметил, что беда российской "оппозиции" – ее же имперскость. Он ссылается на недавний манифест Ходорковского, упрекающий Запад в его недальновидности по отношению к россиянам-инакомыслящим. Шендерович откровеннее: "Российский либерал и украинец партнеры до первого поворота", — говорит он, уточнив, однако, что речь идет о повороте как свержении режима Путина. Влажные мечты и Шендеровича, и всей российской оппозиции банальны: они полагают, что Россия, побежденная украинскими кровью и потом, упадет им до ног, как спелая груша, и они будут править в ней по своему усмотрению ("мы бы хотели, чтобы Путина не было, а Россия была").

Но так не будет… По одной простой причине: кто бы ни правил империей – рано или поздно становится на путь диктатуры, объясняя это просто: так хочет народ. И именно поэтому Россия после победы Украины перестанет быть империей, тем более что именно путинская война уже разбудила на ее территории национально-освободительные движения, предпочитающие самостоятельную и независимую жизнь.

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Кто бы ни правил империей – рано или поздно становится на путь диктатуры, объясняя это просто: так хочет народ. И именно поэтому Россия после победы Украины перестанет быть империей, тем более что именно путинская война уже пробудила на ее территории национально-освободительные движения, предпочитающие самостоятельной и независимой жизни.

Но Шендерович не унимается. После скандального интервью на "Живом гвозде" он решил подробнее объяснить свою позицию, опубликовав на "Гордоне" специальный блог. Позволив себе при этом поучать украинцев правилам хорошего поведения: "Обида человека по национальному признаку абсолютно непристойна и недопустима. Да, и в военное время также. Утверждение превосходства или неполноценности какой-либо нации, как и прежде, называется нацизмом".

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Мне, поверьте, отвратительно цитировать этого Шендеровича, но я хотел бы, чтобы вы поняли дно цинизма "либерала", проливающего крокодиловые слезы по жертвам российской инвазии в Украину, но обвиняющего в нацизме тех же жертв! Больше того, — придумывает для этого термин "моральный геноцид", от которого якобы страдают и он, и его "соотечественные" на Западе из-за принадлежности к российскому "океану". И такого "геноцида", который заставляет оправдываться их "с позиции ложа" (лежа). Смею напомнить Шендеровичу: позиция "лежа" всегда была выгодна для "страдальцев" в России — от безмолвных крепостных до "аристократов духа" по тамошним меркам.

Смею напомнить Шендеровичу: позиция "лежа" всегда была выгодна для "страдальцев" в России - от безмолвных крепостных до "аристократов духа" по тамошним меркам

Главное, Шендерович в глубине души понимает, что несет пургу. В частности, объясняя украинскую ненависть к русскому, вспоминает свою бабушку, всю жизнь ненавидевшую нацистов.

То, что путинская Россия – это наша страна для Шендеровича, не вызывает сомнений. Вдумайтесь, смелый воин против критиков "наших мальчиков", "измордованный морально на родине, а иногда и выброшенный вон", находясь за границей (!), послушно маркирует свои сообщения в соцсетях унизительной фразой из предписания роскомнадзора: "Изготовлено иноагентом...". Значит, признает кремлевские законы, среди которых – и аннексию украинских земель, и принудительную "мобилизацию" тех же "мальчиков".

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Смелый воин против критиков "наших мальчиков", "измордованный морально на родине, а иногда и выброшенный вон", находясь за границей (!), послушно маркирует свои сообщения в соцсетях унизительной фразой из предписания роскомнадзора: "Изготовлено иноагентом…"

Эти "мальчики" еще долго будут преследовать украинцев, которым пришлось увидеть их своими глазами. Эти "мальчики" стали для всего цивилизованного мира воплощением путинизма и России – дикой Орды, империи зла. И места подвигов этих "мальчиков" уже сейчас для всего мира стали чем-то вроде Аушвица или Майданека.

И русские либералы их тоже не избавятся никогда. Для этих "эстетов" и отдельно для Шендеровича, зацитирую Пушкина, его "Бориса Годунова". Чтобы понятнее было:

Как молотком стучит в ушах упрёк,

И всё тошнит, и голова кружится,

И мальчики кровавые в глазах...

И рад бежать, да некуда... ужасно!

Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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