Об этом и не только мировые СМИ писали 3 марта:

The New York Times:

Издание публикует небольшой репортаж из Угледара, который посетила журналистка и пообщалась с украинскими военными. Она рассказывает об их военных буднях, привычках и способах переживать холод. Украинские солдаты здесь каждый день сталкиваются с танковыми боями, потерями и артиллерийскими обстрелами. На артиллерийской позиции солдаты четыре дня живут в окопах, а затем четыре дня – в заброшенном доме в деревне, удаленном от линии фронта. Они согреваются термобельем и маленькими пакетами с химикатами, которые кладут в ботинки. Между тем, стряпающая для воинов Любовь Скрипальова заботится о том, чтобы независимо от наличия электроэнергии, они имели каждое утро теплую пищу. Большинство солдат говорят, что они привыкли к холоду, а вот грязь и сырость создают больше трудностей.

Канцлер Германии Шольц посещает Вашингтон на фоне беспокойства по поводу войны в Украине, пишет NYT. Во время двухдневного визита в Вашингтон для встречи с президентом Байденом канцлер Германии Олаф Шольц хочет перейти к делу. Многих в Берлине интересует вопрос, что именно это за дело. Пресс-секретари господина Шольца говорят, что сдержанный характер путешествия является "исключением", но подчеркивают, что это не отражает какой-либо серьезной ситуации, а только "рабочий фокус" визита.

Между тем, Блинкен уверяет Украину в поддержке США через день после встречи с министром иностранных дел России. В пятницу он заверил своего украинского коллегу в "неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины" и обсудил с ним короткий личный разговор, который имел днем раньше с Лавровым.

Медиа также пишет о новой военной помощи от США в размере $400 долларов, акцентируя на том, что она будет включать в себя высокоточные ракеты. Соединенные Штаты предоставят Украине более высокоточные ракеты и дополнительные боеприпасы, чтобы помочь пополнить то, что официальные лица называют опасно низким уровнем артиллерийских запасов Киева. Новый пакет помощи также включает в себя дополнительные боеприпасы для 109 боевых машин Брэдли, которые Америка пообещала предоставить в январе и которые начали прибывать в Украину в прошлом месяце, а также гаубичные снаряды, взрывные боеприпасы для разминирования, запасные части и полевое снаряжение.

Беларусь приговорила нобелевского лауреата мира Алеся Беляцкого к 10 годам заключения. Он находится в тюрьме с момента ареста в июле 2021 года. Это задержание многие восприняли как часть массового и жестокого подавления инакомыслия, развернувшегося по всей Беларуси после массовых уличных протестов в 2020 году.

The Washington Post:

В новостях об Украине WP также акцентирует внимание на встрече Байдена и Шольца. Джон Кирби сообщил, что во время визита они будут обсуждать в частности детали своих последних встреч с Владимиром Зеленским. Уделяет внимание ситуации вокруг Бахмута, которой посвящает еще два материала.

Один из них – почему Россия и Украина воюют за Бахмут. Россия обстреливала город более семи месяцев, превращая его в обугленный и изуродованный город-призрак. оккупанты посылают волну за волной солдат и наемников группы Вагнера на украинские позиции, нанося им большие потери. Несколько раз, когда русские войска приближались, Бахмут оказывался на грани. Но уже месяцы украинские бойцы стоят на своих позициях. До войны Бахмут был известен как центр соляной промышленности. Но непрекращающаяся борьба за контроль над городом, который, по мнению аналитиков, не имеет большого стратегического значения, превратила его в лозунг и политическое поле боя для обеих сторон.

Еще один сообщает о современной ситуации в Бахмуте: упорные бои продолжаются, россияне обстреливают город всем, чем могут, и наступают, однако украинские подразделения держатся. Украинские силы все еще контролируют Бахмут и не получали приказа об отступлении, вопреки новым заявлениям Пригожина о том, что российские войска "практически окружили" город, прозвучавший в пятницу.

The Guardian:

Тему Бахмута затрагивает и Guardian, издание публикует заявление Пригожина, призывающего Зеленского покинуть "окруженный" Бахмут. Главарь ЧВК Вагнера заявил, что его бойцы "практически окружили" Бахмут, а под украинским контролем остается только одна дорога. Вместе с тем, его заявления не имеют подтверждения. Ситуация в городе нестабильная. На фоне распространения предположений, что украинские защитники готовятся к отступлению, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в боях за Бахмут его защитники нанесли урон российским нападающим в соотношении 7:1. "Там трудно, но не забывайте, что каждый день наши ребята сотнями отправляют их туда, куда они должны идти, учитывая, что они пришли сюда убивать нас", – цитирует его медиа.

Еще один материал посвящен Купянску, из которого российские войска были вытеснены в сентябре, однако сейчас удары усилились. Guardian делится комментариями оставшихся в городе жителей, в основном это пожилые люди. "Звуки артиллерийских выстрелов раскатывались по неглубокой котловине, в которой стоит город: четыре-пять снарядов в минуту, а иногда и больше выпускали как украинские, так и российские артиллерийские команды. В основном снаряды падали далеко, но иногда они падали на город" , – пишет издание. Жители боятся, что его ждет судьба Угледара и Бахмута, которые почти полностью разрушены боями.

Politico:

Медиа публикует материал о закономерностях российской жестокости на территории Украины, отмечая, что путинские войска используют военные преступления и пытки, чтобы стереть украинскую идентичность. Бизнесмена и волонтера по доставке еды из Херсона россияне арестовали на 54 дня. Пытаясь сломить, они пытали его электрическим током и заставляли называть себя нацистом. Также заключенных заставляли читать пророссийскую литературу в одиночных камерах, им часто не говорили, как долго будет продолжаться их заключение и что происходит за стенами тюрьмы. Следователи обнаружили на стенах камер пророссийские лозунги, стихи и песни. За всеми этими злоупотреблениями стоит холодный расчет – желание искоренить украинскую идентичность, убеждены в Politico.

CNN:

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд совершил необъявленный визит в Украину. Гарланд "провел несколько встреч и подтвердил нашу решимость привлечь Россию к ответственности за преступления, совершенные в ходе ее несправедливого и неспровоцированного вторжения против суверенного соседа", – цитируют CNN.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что Китай все еще может пойти на эскалацию и оказать летальную военную помощь России.

Издание также сообщает о текущей ситуации на фронте, в частности об упорных боях за Бахмут. Но не обходит и другие горячие точки. Опираясь на сообщения военных, они пишут, что российские войска открыли артиллерийский огонь вблизи Лимана на севере Бахмута, а также по другим населенным пунктам Донецкой области. Также сообщается об обстрелах вблизи города Купянск Харьковской области, Креминной и Белогоровки Луганской области.

BBC:

Россия пытается снова захватить Купянск, поэтому украинские власти заявили, что семьи с детьми и люди с ограниченной мобильностью должны уехать из города. Из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск оставаться там им крайне опасно. Военные сообщили, что в настоящее время в Купянске и близлежащих районах зарегистрированы 812 детей, а также 724 человека с инвалидностью.

Gazeta Wyborcza:

"Группа Вагнера заявляет об окружении Бахмута. Украинская армия заявляет, что отправит туда подкрепление", – пишет "Выборча". Издание также разбирает видео Пригожина, отмечая, что оно снято в 7 км от Бахмута в селе Парасковка, о захвате которого враг сообщал еще 22 февраля.

Между тем, беженцев из Украины, живущих в центрах и пунктах помощи в Польше, пугает необходимость платить за пребывание там. "Это не те чувства, которые должны ассоциироваться с помощью и принятием помощи. Установление оплаты – это отрицание помощи", – убежден преподаватель миграции и исламофобии в Ягеллонском университете доктор Кароль Вильчинский.