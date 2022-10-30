Об этом он написал в твиттере.

"Почему до сих пор продолжается странное обсуждение: что делать с конфискованными российскими $330 млрд и яхтами путинских олигархов? Разрушенные города и кровь украинских детей должны поставить точку в этой теме: российские активы надо передать украинскому народу. Хватит отговорок.

В августе Зеленский заявил о создании специальной комиссии по возмещению ущерба нанесенного нападением России.

19 мая руководитель ОПУ Украины Андрей Ермак сообщил, что в скором времени будет представлен проект механизма возмещения Украине ущерба, нанесенного российской агрессией.

20 сентября министерство юстиции США обратилось к американскому Конгрессу за разрешением использования конфискованных российских активов для поддержки Украины .

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