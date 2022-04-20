Об этом написала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facеbook.



"До сих пор не можем по-человечески отойти от последствий временной оккупации населенных пунктов Киевщины. Кровь стынет в жилах", - написала Венедиктова.



Она рассказала, что во время проведения следственных действий в Бородянке было выявлено 9 захоронений.



"Мрази постарались… 15-летняя девушка получила ранение легких, от которого умерла. Одного из погибших переехал БТР. Еще один человек погиб от осколочных ранений. Трое людей просто расстреляны. Причина смерти еще трех граждан будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", – написала Ирина Венедиктова.

Напомним, 7 апреля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что Бородянка – один из самых разрушенных городов Киевщины.