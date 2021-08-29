Кромлех на Поднепровье старше Стоунхенджа: как власть запускает исторические памятники, - расследование Татьяны Черновол

Государство сейчас платит почти 11 млрд грн за строительство короткого 30-километрового участка трассы Н-31 в сторону города Днепра. Для сравнения за аналогичную сумму при президентстве Петра Порошенко строители получили подряды на строительство на этой трассе вдвое большего участка.



В дополнение к той сумме государство оплачивает услуги проектировщиков и услуги археологов. Сумма тендера на археологические раскопки того участка дороги также существенно выше, чем ранее в аналогичных 25 млн грн.



Однако, когда прочитала новость от начальника службы автомобильных дорог Днепропетровской области Александра Коломийцева, что во время работ по строительству трассы Н-31 археологами был найден украинский Стоунхендж - кромлех, который старше египетских пирамид, показалось, что это, вероятно, наиболее эффективное использование средств "Большого строительства".



Однако, как оказалось, кромлех не имеет никакого отношения к "Большому строительству". Кромлех был найден не на трассе Н-31, а на другой стороне Днепра во время раскопок в селе Новоалександровка, заказанных частной фирмой.



Удается завязать переписку с руководителем экспедиции Дмитрием Тесленко. Он объясняет, что работ нет, потому что нет финансирования: "5 млн грн не вышли из казны даже на бумаге", - пишет он нам.



Так что на строительство государственные средства пошли, а на археологию, которая должна предшествовать раскопкам, - нет.



В апреле археологи начали раскопки большого кургана среди коттеджной застройки, чтобы освободить землю для еще одной улицы коттеджей, но вдруг обнаружили в основе могилы каменный круг - кромлех. В мае археологи обнажили большую часть каменного круга - кромлеха, однако оставалась часть купола - курганной насыпи. Это выглядело впечатляюще: каменный круг кромлеха, а над ним арка высокого кургана.



В разрезе кургана было видно его слоистую структуру, что доказывало, что несколько тысячелетий подряд племена, которые хоронили в кургане своих вождей, досыпали его высоту.



Тогда и началось настоящее туристическое паломничество. Такое внимание общества гарантировало, что находка будет сохранена. Тем более все стороны наперебой начали говорить о создании здесь музея.



Однако уже в июне наша съемочная группа кургана не увидела. Он был полностью уничтожен раскопками. Ликвидирован! Курганная земля была разбросана вокруг сугробами, часть ее пошла на подсыпку дороги к соседнему участку - ее утрамбовали, чтобы положить сверху асфальт.



Такая полная утилизация кургана выглядела варварством. Ведь ничто не мешало археологам оставить и законсервировать хотя бы один сектор кургана. Не только для демонстрации туристам, а для уважения к титанической работе наших далеких предков.



Замечу, в этом кургане-кромлехе, как и в подобных, археологи почти ничего не находят, кроме останков. В частности, в этом кургане около 20 захоронений, а найдено всего несколько горшков и ожерелье из клыков волка. Древние племена, которые хоронили своих авторитетных покойников в кромлехе, отдавали им почести, так сказать, трудовыми ресурсами - кромлех построен вручную из камней, весящих от полутонны до полутора, высота кургана досыпалась несколько тысячелетий. Бульдозеры растащили всю землю за несколько дней.



Археологи говорят, что все законно, таков протокол раскопок, а использование бульдозеров - это современные методы археологии.



Ликвидация и полная утилизация кургана - это потеря. Как пример того, что можно было иначе, подходит документальная хроника археологических раскопок Бориса Мозолевского под аккомпанемент его скифской поэзии: "Высокое небо дышало в пульсарах, степи текли медленно, как псалом, ее по-скифски звали Майосара, что значит "девица с лунным челом" . Правда красиво? Рифмуя такие строки, он и нашел золотую пектораль ... и эта всемирная находка уберегла его от ссылки в Сибирь.



Даже при советах, когда ликвидация украинских исторических памятников было нормой, археологи проникали внутрь кургана через узкую штольню. Да, экспедиция была вынуждена снести бок кургана тяжелой техникой, потому что погребальные камеры скифов обычно погружены на несколько метров ниже материнской породы и иначе добраться до них было невозможно. Однако полностью курган не был ликвидирован. На гугл-мапс видно, как он сейчас возвышается у города Покровска, который во времена Мозолевского назывался Орджоникидзе.



Директор центра археологии Киева Михаил Сагайдак считает, что не было необходимости и полностью утилизировать курган в Новоалександровке.



Что такое музеефицированный объект? Это когда памятник приводится в состояние, пригодное для экскурсионного посещения. Что-то консервируется, что-то берется под стеклянный купол, что-то реставрируется, что-то реконструируется, что-то создается. Так, чтобы максимально заинтересовать туристов. В Западных странах найденные артефакты также чаще всего размещаются рядом в музее, вокруг строится туристическая инфраструктура.



Однако в наших кабинетах власти мысль музеефицировать находку в Новоалександровке появилась лишь после ликвидации кургана, то есть собираются музеефицировать кромлех. И то, увы, дальше пустых публичных заявлений дело не двигается. Есть подозрение, что утилизация кургана - это только первый этап, следующим будет ликвидация самого кромлеха.



Наша съемочная группа была на объекте в июне и обнаружила следующую картину: камни кромлеха были обнажены археологами полностью, кроме того, по наружному диаметру археологи подкопались на метр ниже камня и покинули раскопки. Очевидно, что в таком состоянии, без работ по консервации, объект долго не простоит. Каменные глыбы под собственной тяжестью просто повыпадают из круга.



После визита нашей съемочной группы прошло почти два месяца. Консервация так и не началась, а дождевые ливни уже повредили памятник. Кроме того кромлех до сих пор не получил охранного статуса и решения по музеефикации.



Местные активисты по этому поводу бьют тревогу, они подозревают, что местные власти медлят в интересах владельца частной земли вокруг кромлеха, который не оставил планов застроить это место коттеджами.



Кстати, представители частного застройщика отказались встречаться с нашей съемочной группой, хотя охотно делали публичные заявления, что они даже будут финансировать музеефикацию памятника.



Между прочим, каковы бы ни были планы по кромлеху у застройщика - согласно закону он никоим образом не определяет его судьбу. Ведь земля под курганом не была приватизирована, он был защищен законом, как памятник археологии, также есть понятие 50-метровой охранной зоны вокруг кургана. Поэтому на самом деле судьбу украинского Стоунхенджа решает власть и не только местная - центральная власть также могла бы вмешаться в ситуацию, ведь находка уникальна.



Такого же мнения и местные активисты, котрые уже который месяц подряд обращаются к Владимиру Зеленскому с просьбой включения кромлеха в программу президента Украины Великой реставрации.



Непонятно, почему это не было сделано к празднованию 30-летия Независимости Украины. Этот кромлех Офис президента мог бы сделать одним из символов праздника, который бы демонстрировал древность Украины. Ведь не с советских автоматов с газированной водой за 3 копейки началась Украины. Символ украинского Стоунхенджа, который старше, чем египетские пирамиды, подошел бы к праздничному юбилею куда больше.



И дело здесь не только в пиаре - украинское общество нуждается в системной реформе, которая бы материализовала историю Украины, из-за строительства так сказать сети контактных зон, где украинцы могут ручками пощупать историю.



Директор центра археологии Киева Михаил Сагайдак приводит пример Польши, которая создала сеть музеефицированных объектов и музеев по всей стране благодаря программам их аналога "Большого строительства". Во время реконструкции дорог буквально открывалась история Польши.



А еще обществу нужна так сказать децентрализация не только в области власти и финансов, а также культурной, в частности музейной.



Я вспоминала Золотую пектораль. О ней знают все. А кто знает город Покров? Это также Днепропетровская область, 100 км южнее кромлеха - героя этой программы. Там недалеко от Горно-обогатительного комбината марганцевых руд и серых панельных микрорайонов тогдашнего Орджоникидзе в кургане Толстая Могила и было раскопано погребение скифской царевны и ее ребенка, полное золотых вещей.



Местные историки и краеведы давно и тщетно просят Киев профинансировать строительство музея возле кургана Толстая Могила, а почему бы не пойти дальше и не вернуть на место скифскую царицу в новый музей с соответствующим уровнем сохранности ценностей и охраны.



Разве возвращение находок скифского кургана на малую родину не сделает Покров туристической Меккой? О Покрове точно будет знать вся страна. "Вы из Покровска? О, это там, где Золотая Пектораль?" Натянется ниточка связи современников с царскими скифами, индекс патриотизма не только Покровска, а юга Украины существенно возрастет.



Возвращение оригинала пекторали в Покров это конечно дискуссионный вопрос, но стоит уже начинать эту дискуссию. И уверена, Киев от такой децентрализации не оскудеет. Киеву нужна музеефикация своих сакральных мест рождения.



А "Змиевы валы" протяженностью 2 тыc км. Есть хоть один музеефицированный объект для демонстрации. А Триполье? Что, это было на другой планете?



Люди склонны сакрализовать собственное рождение, и так же рождение их как нации и народа. Поэтому наиболее древние памятники, остатки древних культур и цивилизаций вызывают наибольшие эмоции воображения и гордость у современных потомков, формируют национальную идентичность. Особенно, если что-то древнее, что можно потрогать, находится в их селе, в их области, в их стране.



Однако, я имею в виду не только архаику. Создание сети интересных музеефицированных объектов любого периода истории вместе с туристической инфраструктурой очень важно для страны. Главная их миссия привязывать историю к территории, человека к земле, на которой он живет.



Историю, которая известна людям с учебника в школе, легко переписывается для политических целей, и, что самое обидное, традиционно у нас это делает государство агрессор. А история, которая привязана к местности - объемная, и как каждый 3D-объект = стабильна. Чтобы ее переписать, надо физически разрушить. А человек не только ее воспринимает с интересом, а запечатлевает в памяти.



Например, экскурсия по музею, построенному у кромлеха, способна дать случайным туристам больше понимания о своей национальной идентичности, чем вся школьная программа по истории, а также сориентировать в современной политике.



Когда в некоторых политических шоу вы услышите от пророссийских политиков возражения ужасных последствий оккупации Украины Советским Союзом, вспомните такую деталь: археологи нашли в кургане в Новоалександровке более 20 захоронений, последнее датируется 1932. Похоронен там председатель колхоза, который умер от голодомора, что особенно свирепствовал на Днепропетровщине. Это заставляет, как минимум, задуматься ...



Это, кстати, еще один аргумент в пользу музеефикации самого кромлеха и создания рядом небольшого музея находок из него. Ведь это срез истории Украины.



Кстати, герой этой программы кромлех далеко не единственный в Украине, вокруг Днепра много раскопанных кромлехов, также много еще скрытых курганами. Ни один из них не музеефицированн. Наш герой кромлех в Новоалександровке уникален тем, что наиболее цельный. Однако в 20 км от него есть другой кромлех, который уникален своей историей.



Вот я вблизи него в селе Никольско-нa-Днепре. На первый взгляд, не впечатляет - мы видим, как обычную поляну с разбросанными по кругу камнями. Однако послушайте историю этого места.



Раскопал этот кромлех во времена царской империи известный украинский исследователь старины Дмитрий Яворницкий. Здесь был самый высокий в округе курган и Яворницкий искал здесь захоронения князя Святослава. В те времена здесь неподалеку на скале над Днепром была прибита и бронзовая таблица, которая сообщала, что здесь погиб князь Святослав. И бронзовая доска, кстати, была первым памятный знаком Киевской Руси в истории ... Она была установлена в 1872 году.



Почему именно здесь? Напомню школьную программу, согласно известной летописи Нестора князь Святослав Храбрый был убит печенегами, которые устроили засаду у порогов на Днепре.



Сейчас возле кромлеха тишина, а раньше, когда здесь была высокая могила, из нее было видно, как о гранитные скалы бьется вода, и слышно, как ревет самый высокий днепровский порог, прозванный Ревучим.



А теперь вспомните, слова Заповита Тараса Шевченко. Он завещал похоронить его на высокой могиле, цитирую "чтобы было видно было слышно, как ревет Ревучий".



Заповит был написан после путешествия Шевченко вдоль Днепра и, еще до того, как Яворницкий раскопал этот курган. Что же получается? Шевченко завещал себя похоронить здесь? Вот на этом месте, где я сейчас стою на поляне посреди кромлеха. Поэтому просто страшно осознавать, какой глубокий символизм этого места.



Порога Ревучего давно нет. Скалы, через которые с ревом перекатывалась вода, затоплены водами после строительства Днепрогэса. Порог похоронен под спокойной гладью Днепра под вот этим дебаркадером частного имения. Памятный знак князю Святославу сохранился, он тут же в имении в частной собственности.



К кромлеху доступ есть. Однако печально видеть, как здесь все захламлено, вокруг заросли. Поэтому я хочу назвать владельца показанного поместья - это один из самых богатых людей Украины Игорь Коломойский.



Стоит вспомнить этого известного олигарха, потому что это настоящее варварство проживать на таком мега историческом месте, где, возможно, погиб князь Святослав, где завещал себя похоронить Шевченко и где сохранился древний кромлех и быть настолько равнодушным, даже не проявить инициативу и не профинансировать хотя бы подчинение территории вокруг памятника.



Это еще одна сторону медали. В стране отсутствует не только адекватная государственная политики в отношении исторических объектов, а также вакуум меценатства. Однако это также вопрос к власти сделать меценатство модным, выгодным, а в некоторых случаях обязательным.



Петр Антип, которого мы уже цитировали в этой программе не только известный скульптор и художник, он также создает масштабные проекты с духом архаики, что просто фантастически бы подходили для обустройства туристической инфраструктуры вокруг музеефицированных объектов, похожих на наш кромлех. Однако он не надеется на государственное финансирование, он считает, что система заработает, когда будет объединен государственный и частный капитал.



Однако хочу здесь заметить, что музеефикация всех упомянутых в программе объектов вместе со всей нынешней программой "Большой Реставрации" государство может легко финансировать само. И не нужно искать средства. Все это может быть осуществлено только за счет приведения к адекватной цене стоимости одного единственного тендера.



Того самого, что я упоминала в начале программы.



Напомню, я начинала с рассказа о самой дорогой дороге в нынешнем "Большом строительстве", где рекордная стоимость одного километра дороги - 365 млн грн / километр. Для сравнения на нынешнее финансирование "Большой Реставрации" ушло меньше средств, чем на финансирование двух километров этой дороги.



А еще я докажу, что это неадекватная стоимость. Цена строительства была раздута большим количеством искусственных сооружений, развязок, мостопроводив, скотопрогонов. Их на 30 км до 24 штуки. Замечу, на Бориспольской трассе, соединяющей Киев с международным аэропортом, только 4 мостопроводы и местность под Киевом куда гуще населена, чем луговое Поднепровье. К сожалению, единственное объяснение того, что проект так нафарширован мостиками и скотопрогонами - получение большей суммы откатов.



Поэтому подсказка для власти: стоит лишь уменьшить "Большое крадивництво" только на одной стройке, уменьшить до разумного числа количество искусственных сооружений в одном единственном тендере и сэкономленных 4 млрд грн хватит не только для финансирования всей нынешней программы "Большой Реставрации" (ее бюджет 2 миллиарда). А также немало останется на начало масштабной государственной работы по созданию контактных зон общества с историей - сети музеефицированных объектов по всей стране.



Причем этого уже стремится украинское общество. Это демонстрируют страсти вокруг нашего кромлеха в Новоалександровке. Обратите внимание, кромлех расположен посреди села. Если здесь будет музеефицированный объект, на тихих улочках коттеджной застройки появятся шумные туристы. Однако именно местные жители больше всего выступают против уничтожения памятника и за его музефикацию.



Однако очевидно, что эти "верховные" должны решить.



Сейчас за 30 лет независимости настал тот момент, когда стремление общества определиться с национальной идентичностью достигли пика и это преступление не использовать их для укрепления государственности.



Излишне говорить, что это инвестиции в безопасность. Поднятие уровня национальной идентичности общества это запас прочности государственности.



Следовательно, меньше большого крадивництва и больше государственного строительства.