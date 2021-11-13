Кроме Зеленского, преподавать в будущем Президентском университете на ВДНХ пока никто не согласился, - LB.ua
Инициированный действующим главой украинского государства Владимиром Зеленским проект по сооружению в районе столичной ВДНХ нового вуза под названием "Президентский университет" пока не имеет тех известных ученых и преподавателей, которые согласились бы в нем работать
На это обращает внимание киевское издание LB.ua, передает Еспресо.TV.
"Чтобы воплотить президентский проект, разрабатывается отдельное законодательство. Территория, где запланировано строительство, находится в структуре, которая (очень удобно) подчиняется президенту. Все делается с нуля, что в Украине часто означает только одно - история может растянуться на неопределенный срок и превратиться в очередной долгострой. Но на реализацию уже выделяются средства из бюджета и, вероятно, будут выделяться еще и еще", - отмечается в статье "Самый дорогой образовательный эксперимент. Зачем нужен Президентский университет и что сейчас происходит с проектом?".
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Как отмечается, на данном этапе "деньги вкладываются исключительно в стены".
"Никакой публичной экспертной дискуссии по поводу целесообразности такого проекта не было. При этом все присоединенные не сомневаюсь, что Президентский университет станет точкой системных преобразований. К сожалению, для изменений также нужны время, терпение и ресурсы, которые пока вкладываются в один проект, а не систему в целом. А главное - нужны люди. Или хотя бы один человек, который будет вести дело с начала и до конца. Министр образования говорит, что для Президентского университета таким человеком (неожиданно) является президент", - говорится в материале.
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