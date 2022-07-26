"Кроме войны в Украине и инфляции": зимой Европу ожидает новый всплеск заболевания коронавирусом
Европейская комиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес в понедельник предупредила, что государства-члены ЕС зимой ждет очередная волна COVID-19, и призвала ускорить вакцинацию уязвимых групп населения
Об этом сообщает Reuters.
"К сожалению, в нескольких странах произошел тревожный рост пандемии. В течение последних двух месяцев мы готовились к осени и зиме, полностью осознавая, что следующая волна пандемии не может и не должна дополнительно утруждать нашу экономику или наше общество, особенно в то время, когда на на него повлияла война и вторжение в Украину и инфляция", – сказала Кириакидес.
Она добавила, что члены ЕС должны ускорить повторную вакцинацию против коронавируса для людей старше 60 лет и уязвимых групп, а национальные системы здравоохранения должны подготовиться к возможным новым волнам COVID-19, "которые могут, например, сочетаться с сезонным гриппом".
- 25 июля стало известно, что США предоставит Украине около полумиллиона доз вакцины от COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.04
Покупка 38.04Продажа 39.1
-
EUR
Покупка 38.3Продажа 39.56
- Актуальное
- Важное