Об этом сообщает Reuters.

"К сожалению, в нескольких странах произошел тревожный рост пандемии. В течение последних двух месяцев мы готовились к осени и зиме, полностью осознавая, что следующая волна пандемии не может и не должна дополнительно утруждать нашу экономику или наше общество, особенно в то время, когда на на него повлияла война и вторжение в Украину и инфляция", – сказала Кириакидес.

Она добавила, что члены ЕС должны ускорить повторную вакцинацию против коронавируса для людей старше 60 лет и уязвимых групп, а национальные системы здравоохранения должны подготовиться к возможным новым волнам COVID-19, "которые могут, например, сочетаться с сезонным гриппом".

25 июля стало известно, что США предоставит Украине около полумиллиона доз вакцины от COVID-19.

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