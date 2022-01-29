Кроме узкой группы безумцев Патрушева и Путина, российская элита не хочет большой войны с Украиной, – Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский считает, что кроме группы безумцев Патрушева и Путина, элита не хочет большой российско-украинской войны
Такое мнение политолог высказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.
"Российская оппозиция либо в изгнании, либо в тюрьме. Акцентированного протеста, политически осознанного, против имперской политики России нет. Но при этом наблюдается откровенное нежелание даже верхов – никто не хочет воевать с Украиной. И это чувство растет. Кроме узкой группы безумцев, мобилизационной группы Патрушева и Путина. Вся политическая элита России не хочет большой войны против Украины", – заметил Пионтковский.
Политолог добавил, что когда вероятность широкомасштабной русско-украинской войны была абстрактной – это одно. А когда американцы ежедневно сообщают о конкретном передвижении войск, когда реальностью становится большая война, в которой будут гибнуть десятки тысяч российских и украинских граждан – это пробивает даже очень толстокожих и преданных Путину людей.
“Кто-то сугубо морально не воспринимает эту войну, кто-то боится ее, кто-то боится американских санкций, которые будут следствием этой войны. Но среди российской элиты вполне очевидно это глухое сопротивление внутри элиты и власти России. Верхушка предлагает Путину такое соглашение, поскольку ему нужно что-то для сохранения лица: давайте признаем ОРДЛО, или даже инкорпорируем, верните в родную гавань уже практически захваченные Беларусь и ОРДЛО, но ни в коем случае не идите на Украину. Приблизительно такой посыл идет от элиты”, – заметил Андрей Пионтковский.
- Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США не перебрасывали войска в Украину, чтобы помочь в случае усиления агрессии РФ, однако привели их в повышенную готовность, чтобы в случае необходимости защитить союзников по НАТО.
- Потери российских банков из-за угрозы нового нападения РФ на Украину оцениваются примерно в 200 млрд рублей.
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