Кроме увольнения Авакова: Кравчук заявила, что до осени в правительстве не планируют кадровых перестановок

Об этом журналистам заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает "Укринформ".

"Осталось несколько дней (до конца пятой парламентской сессии - ред.). Другие кадровые вопросы выноситься не будут, потому что там есть определенная процедура. Осенью - я не исключаю. Вы же видите, что у нас нет неприкасаемых министерств и фамилий" , - подчеркнула она.



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Текущая пятая сессия парламента началась 2 февраля 2021, а закончится - 23 июля 2021.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке .

Президент Владимир Зеленский предложил нардепа- "слугу" Дениса Монастырского на пост главы МВД.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский согласился на предложение президента Зеленского стать кандидатом на пост главы МВД.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что за назначение Дениса Монастырского главой МВД будет более 300 голосов.

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