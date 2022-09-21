Об этом сообщают "Известия".

В колл-центре вьетнамского BIDV сообщили, что больше не берут карты российской платежной системы "Мир". По словам сотрудника банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы "Мир" в этом списке нет.

В Народном банке Казахстана ("Халик Банк") также перестали принимать карты "Мир". В его колл-центре сообщили, что российские карты не обслуживаются через терминалы и банкоматы.

СМИ Армении сообщают, что обслуживание карт "Мир" в республике приостановлено, в частности, держатели карт не могут обналичить суммы в банкоматах, информирует российский "Интерфакс".

В Центральном банке Армении заявили, что коммерческие банки страны самостоятельно примут решение по обслуживанию российской платежной системы "Мир".

"Коммерческие банки самостоятельно управляют своими рисками, в том числе связанными с санкциями. Что касается изменений в процессе обслуживания клиентов, то коммерческие банки в случае изменения в своих условиях обслуживания уведомят клиентов в надлежащем порядке", - заявили в ЦБ республики в ответ на запрос о возможности прекращения обслуживания карт "Мир".

В ЦБ РФ "Известиям" сообщили, что зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии своей инфраструктуры для приема карт "Мир". При этом в Банке России намерены продолжать диалог о расширении географии приема нацкарт.

На сайте платежной системы "Мир" на 20 сентября был закрыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии приема карт. В сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) от 20 апреля 2022 года перечислялось, что "пластик" принимался к оплате в восьми странах, в том числе во Вьетнаме (2 банка) и Казахстане (4 банка).

Напомним, в понедельник приостановил прием карт "Мир" один из крупнейших турецких банков Turkiye Is Bankasi (Isbank), вслед за ним - турецкий DenizBank в связи с недавним предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

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