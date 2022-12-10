Кроме "шахедов", российская армия за сутки нанесла 15 авиаударов и 15 обстрелов РСЗО, - Генштаб
Кроме вероятных "шахедов", в этот день, 10 декабря, российские войска нанесли 15 авиаударов и 15 обстрелов из РСЗО
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
"В течение суток противник нанес 15 авиационных ударов, а также совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью враг нанес удары предположительно иранскими ударными БПЛА "Шахед-136" по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. 10 из 15 БПЛА удалось перехватить", – говорится в сообщении.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Чугуновка, Двуречная и Редкодуб Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Харьковской области; Терны в Донецкой области и Площанка, Диброва, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает предпринимать попытки прорыва обороны наших войск. Осуществил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более двадцати населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Спорное, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Белая Гора, Курдюмовка, Зализное и Авдеевка Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг ведет оборону и производит обстрелы наших позиций из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Великая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар Донецкой области.
На Запорожском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов. В частности, Зеленое Поле и Времовку Донецкой области и Гуляйполе, Дорожнянку, Зализничное и Малую Токмачку на Запорожье.
На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов Херсонской области вблизи линии столкновения. В очередной раз огневому поражению подвергся город Херсон и его окрестности.
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