Кроме проблем с оккупантами в Херсонской области возникает кризис доверия к местной власти, - глава областной организации КИУ

Об этом он рассказал в эфире Espreso TV

“В Херсонской области продолжают работать учителя, представители бюджетных учреждений, но они не могут получить зарплату за март, а некоторые даже за месяц. Это потому, что возникает технический вопрос с государственным казначейством. Все эти платежи производятся через области Западной Украины. К сожалению, местная гражданско-военная администрация нашей страны не осуществляет обратную связь и многие бюджетные учреждения не могут решить эти технические вопросы. Поэтому, кроме проблем с оккупантами, у нас возникает кризис доверия к действующему главе Херсонской ОГА господину Лагуте, который не может решить эти вопросы. Все больше звучит критики и многие считают, что есть необходимость осуществить обратную связь, чтобы можно было решить вопрос, чтобы люди не подвергались дополнительным страданиям в связи с тем, что наша украинская местная исполнительная власть не может решить простые технические вопросы ”, - подчеркнул Белый.

Также глава Херсонской областной организации КИУ добавил, что в Херсоне и области ситуация постоянно сложная.

“Продолжается террор, оккупанты оказывают невероятное давление на представителей органов местного самоуправления, они похищают украинских активистов, совершают пытки. В селах Херсонской области продолжается гуманитарная катастрофа, категорически не хватает лекарств, продовольствия, товаров первой необходимости, нет гуманитарных коридоров, для того чтобы осуществить завоз лекарств и пищевые продукты, выросли цены в три-четыре раза и это все является серьезной проблемой”, - добавил Белый.

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