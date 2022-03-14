Кроме полетов в Россию и Беларусь. Авиакомпания SkyUp, чтобы выжить и платить налоги, предлагает свои самолеты в мокрый лизинг

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании, передает Еспресо.TV.

"С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину каждый украинец ведет борьбу на своем фронте: кто-то – на передовой, другие – в тылу. Все вместе – за свободную Украину и будущее, которое мы хотим выбирать сами. Будущее в цивилизованном мире. Лучшее, что могут сделать те из нас, кто защищает Родину без оружия – это продолжать работать с максимальной отдачей", - отметили в релизе компании.

Очень важная задача для украинского бизнеса, считают в пресс-службе перевозчика, продолжать операционную деятельность, потому что именно в этом нуждается Украина для обеспечения стабильности экономики, создания дополнительных ресурсов для вооруженных сил и поддержки пострадавших во время боевых действий мирных жителей"

"Именно поэтому мы, украинская авиакомпания SkyUp Airlines, обращаемся в мировую авиационную семью с призывом поддержать нас и Украину в этой борьбе. В нашем авиапарке 15 среднемагистральных самолетов Boeing-737, средний возраст которых составляет 12 лет. Все они готовы к работе и мы предоставляем их в пользование в мокрый лизинг. Взяв в пользование наши самолеты, вы поможете нам продолжать нашу деятельность во время войны и платить налоги в государственную казну, сохранять рабочие места 1300 сотрудников и поддерживать пострадавших украинцев", - призывают в SkyUp.

А компания обещает каждый десятый доллар или евро отдавать на помощь жертвам войны.

"Если ваша авиакомпания не выполняет перелеты в Россию и Беларусь, и вы готовы к сотрудничеству, пожалуйста, обращайтесь по телефону +380 67 238 0538 или пишите на o.tarasov@skyup.aero ".

Справка.

Мокрый лизинг – это форма финансово-правовых отношений, когда компания берет в аренду воздушное судно, полностью готовое к использованию: с экипажем, регистрацией, местом стоянки, сервисным обслуживанием, готовой страховкой и другими нужными вещами.

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