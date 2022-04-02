"Кроме победы, украинский народ не согласится ни с каким результатом", - Зеленский в интервью Fox News

Об этом глава Украинского государства заявил в интервью американскому новостному телеканалу Fox News, передает Еспресо.TV.



"Победа правды – это победа Украины и украинцев", - подчеркнул Зеленский.



"Вопрос в том, когда это закончится. Это глубокий вопрос. Это болезненный вопрос. Кроме победы, украинский народ не согласится ни с каким результатом", - добавил он.



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В свою очередь специальный корреспондент Fox News Брет Байер поинтересовался, на что Зеленский "готов согласиться", чтобы заключить мирное соглашение, а именно - как он относится к возможности территориальных уступок Украины в пользу России.



"Мы не торгуем своей территорией", – ответил на это Зеленский.



"Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается", - подытожил украинский президент.

В этом же интервью Зеленский в очередной раз обратился к Западу с просьбой предоставить Украине членство в НАТО.



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