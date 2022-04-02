"Кроме победы, украинский народ не согласится ни с каким результатом", - Зеленский в интервью Fox News
По мнению президента Владимира Зеленского, война с Россией для Украины завершится только в случае победы над захватчиками и возвращения полного контроля над своими территориями
Об этом глава Украинского государства заявил в интервью американскому новостному телеканалу Fox News, передает Еспресо.TV.
"Победа правды – это победа Украины и украинцев", - подчеркнул Зеленский.
"Вопрос в том, когда это закончится. Это глубокий вопрос. Это болезненный вопрос. Кроме победы, украинский народ не согласится ни с каким результатом", - добавил он.
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В свою очередь специальный корреспондент Fox News Брет Байер поинтересовался, на что Зеленский "готов согласиться", чтобы заключить мирное соглашение, а именно - как он относится к возможности территориальных уступок Украины в пользу России.
"Мы не торгуем своей территорией", – ответил на это Зеленский.
"Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается", - подытожил украинский президент.
- В этом же интервью Зеленский в очередной раз обратился к Западу с просьбой предоставить Украине членство в НАТО.
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