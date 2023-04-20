Об этом Süddeutsche Zeitung сообщили в правительственных кругах. Информацию также подтвердила представитель правительства.

В целом, Украина хотела бы получить по меньшей мере десять таких систем. Однако это новейшее вооружение и его еще нет в Германии.

Издание подтверждает, что Германия передала Украине систему обороны Patriot, которая уже пришла в Украину.

Süddeutsche Zeitung пишет, что в целях обеспечения наилучшей защиты Украины от авианалетов, ведутся переговоры со Швецией о поставках мобильных пусковых установок. По данным правительственных кругов, эти устройства шведской армии можно было легко соединить с системой, и ракеты Iris-T потом также могли бы запускаться отсюда.

Бундесвер рассматривает поставку собственных ракет Iris-T-SLS, но имеют меньшую дальность и используются, например, в истребителях Eurofighter. Но для этого понадобится соглашение со Швецией о стартовых площадках.

Iris-T SLM может обстреливать цели на расстоянии до 40 км и 20 км вверх, поэтому он может создать очень большой экран противоракетной обороны. Проблема в том, что ракеты очень дорогие и дефицитные – они стоят около 600 тысяч евро каждая.