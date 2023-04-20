Кроме Patriot, Германия передала Украине вторую систему ПВО Iris-T-SLM, - Süddeutsche Zeitung
Украина получила от Германии второй комплекс противовоздушной обороны Iris-T-SLM, чтобы лучше защитить себя от атак с воздуха
Об этом Süddeutsche Zeitung сообщили в правительственных кругах. Информацию также подтвердила представитель правительства.
В целом, Украина хотела бы получить по меньшей мере десять таких систем. Однако это новейшее вооружение и его еще нет в Германии.
Издание подтверждает, что Германия передала Украине систему обороны Patriot, которая уже пришла в Украину.
Süddeutsche Zeitung пишет, что в целях обеспечения наилучшей защиты Украины от авианалетов, ведутся переговоры со Швецией о поставках мобильных пусковых установок. По данным правительственных кругов, эти устройства шведской армии можно было легко соединить с системой, и ракеты Iris-T потом также могли бы запускаться отсюда.
Бундесвер рассматривает поставку собственных ракет Iris-T-SLS, но имеют меньшую дальность и используются, например, в истребителях Eurofighter. Но для этого понадобится соглашение со Швецией о стартовых площадках.
Iris-T SLM может обстреливать цели на расстоянии до 40 км и 20 км вверх, поэтому он может создать очень большой экран противоракетной обороны. Проблема в том, что ракеты очень дорогие и дефицитные – они стоят около 600 тысяч евро каждая.
- Напомним, 2 марта канцлер Германии Олаф Шольц пообещал , что Украина получит очередную партию зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и системы Iris-T в ближайшие недели.
- Первую такую систему Украина получила в октябре. По словам мэра Киева Виталия Кличко, система помогла гораздо лучше защитить территорию Киева, спасти жизнь и защитить электростанции от еще более роковых сбоев. По словам Кличко, результативность – 100 процентов.
- 18 апреля правительство ФРГ объявило , что в течение последней недели передало Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему и спецавтомобили. На следующий день министр обороны Алексей Резников подтвердил , что они уже прибыли в Украину.
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