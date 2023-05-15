Об этом он сказал в вечернем обращении 15 мая.

Глава государства отметил, что эти средства пойдут исключительно на оборону.

"Спасибо Германии за самый большой оборонный пакет – 2 млрд 700 млн евро. Системы ПВО "Айрис" разных модификаций, ракеты к ним – много, пушки, снаряды, бронетехника… Кроме того, Германия поддержит нашу страну долгосрочно – есть для этого 11 миллиардов евро, чисто на оборону. Плюс Германия участвует в Европейском фонде мира, который усиливает нашу защиту", - отметил президент.