Кроме оборонной помощи на €2,7 млрд, Германия выделяет Украине €11 млрд долгосрочной поддержки, - Зеленский
Владимир Зеленский сообщил, что Германия предоставит Украине дополнительные €11 млрд долгосрочной поддержки, кроме пакета оборонной помощи на €2,7 млрд
Об этом он сказал в вечернем обращении 15 мая.
Глава государства отметил, что эти средства пойдут исключительно на оборону.
"Спасибо Германии за самый большой оборонный пакет – 2 млрд 700 млн евро. Системы ПВО "Айрис" разных модификаций, ракеты к ним – много, пушки, снаряды, бронетехника… Кроме того, Германия поддержит нашу страну долгосрочно – есть для этого 11 миллиардов евро, чисто на оборону. Плюс Германия участвует в Европейском фонде мира, который усиливает нашу защиту", - отметил президент.
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