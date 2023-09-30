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Эксклюзив

Кроме МУС, преступлениями россиян должен заниматься отдельный трибунал вроде Нюрнбергского, - Лубинец

30 сентября, 2023 суббота
19:14
Война с Россией

После форума "Взаимодействия органов государственной власти, региональных представителей уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и общественных организаций и международных партнеров с целью повышения осведомленности и экспертности при реагировании и предупреждении СНПК" омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что преступлениями россиян должен заниматься отдельный трибунал по типу Нюрнбергского, кроме МУС

Об этом он сказал корреспонденту Эспрессо Екатерине Пашко.

"Максимально тяжело нарабатывать алгоритмы наказания, россияне избегают ответственности, ведь их физически здесь нет. Мы как государство сейчас проводим все производства по тем россиянам, которые установлены на территории Украины, которые в специальном лагере для российских военнопленных", - отметил Лубинец.

"Помимо этого разрабатывается механизм, о котором мы публично заявили как государство, это создание отдельного трибунала по осуждению действий российских военнослужащих и высшему военному руководству РФ", - добавил омбудсмен.

Лубинец также ответил на вопрос, почему это необходимо Украине.

"Международный уголовный суд, который выдал 2 ордера на арест Путина и Львовой-Беловой не позволяет проводить заочного осуждения. То есть нужно человека физически привести на заседание. Мы понимаем, что пока, наверное, Путин жив - он избежит такого наказания. Именно поэтому мы как государство исходим из инициативы создания отдельного трибунала, такой случай уже был - это Нюрнбергский трибунал. Я не скажу, что это легко нам дается, потому что очень многие наши партнеры не хотят, на мой взгляд, такого прецедента, потому что это будет впервые после окончания 2 мировой войны что-то подобное создано. Наверное, это станет показателем того, что действующие международные организации показывают свою неэффективность. Тогда нужно будет не только разговаривать об их смене, но и, возможно, о кардинальном создании новых организаций, которые могут делать подобные мандаты", - объяснил Дмитрий Лубинец.

Что известно о деятельности МУС в контексте российско-украинской войны

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

19 мая российское МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина . Против прокурора МУС и судьи МКС Росарио Сальваторе Айтала следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по "подготовке к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой".

В МУС отреагировали на розыск Россией прокурора, назвав это попыткой нарушить мандат.

Кроме того, решение возбудить уголовное дело против прокурора и трех судей Международного уголовного суда, которые были вовлечены в расследование преступлений во время российской агрессивной войны против Украины, решительно осудил Евросоюз.

27 июля в России объявили в розыск судью МУС Томоко Акане, выдавшей ордер на арест президента РФ и детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой.

Позже, 8 августа, сообщалось, что четыре страны-участницы Римского устава, Великобритания, Коста-Рика, Италия и Япония, выступили с общим заявлением, в котором выразили обеспокоенность по уголовным делам РФ против прокурора и судей МУС.

Мир
Россия
геноцид
російська армія
окупанти
Мир про Украину
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