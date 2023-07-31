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OPINION

Кроме горячей войны с Россией, продолжается и война элит

Валерий Пекар
31 июля, 2023 понедельник
20:04
Мнение

Наши постколониальные элиты слабы: негативный отбор, обычно некачественная подготовка, постоянная деградация из-за нехватки развития

Российские элиты сильнее наших элит: качественный отбор, глубокая многолетняя подготовка. Наконец, извлечение лучшего человеческого капитала из колоний, в том числе от нас.

Наши пост-колониальные элиты слабы: негативный отбор, обычно некачественная подготовка, постоянная деградация из-за нехватки развития — если не развиваешься вверх, то сползаешь вниз, а пост-колониальное развитие, как правило, негативное, то есть деградация старых колониальных систем, если, конечно, не строить новых качественных. Если брать простое противопоставление "элиты против элит", то нам ничего не светит.

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Но есть три "но". Целых три.

Во-первых, у нас сильное общество с горизонтальными сетевыми связями. И ему удается иногда забрасывать на элитные этажи отдельных своих представителей (откуда их традиционные элиты пытаются выбросить, например, посадить). А российское общество атомизировано, ни на что не способно.

Во-вторых, наши союзники (наконец-то мы осознаем, что у нас есть союзники; да, они не похожи на добрую фею исполнения желаний, но они есть и мощные), так вот, наши союзники вкладывались много лет в структуры гражданского общества разными образовательными проектами, и эти вложения несколько уменьшают эффект пост-колониализма.

В-третьих, наши враги избрали путь сознательной быстрой деградации для увеличения управляемости институтов и общества в агрессивной войне. Это приводит к ускоренному негативному отбору, понемногу профессиональные россияне начинают заканчиваться.

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Вывод простой:

1. Нам нужно строить наши институты и кооптировать туда лучший человеческий капитал из общественных сетей — по принципу компетентности, а не лояльности, иначе проиграем войну.

2. Нам нужно ускорить разрушение их элит, но эта тема уже не для публичного обсуждения.

Это война на истощение, и не только вооруженных сил, запасов снарядов, финансовых систем, общественной стойкости, энергетических систем и т.п., но и элит. Чьи элиты сильнее деградируют, тот и проиграл. Ибо в момент, когда деградация пересекает красную черту, принимаются управленческие решения, после которых система дальше не живет.

Источник

Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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