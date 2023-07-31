Российские элиты сильнее наших элит: качественный отбор, глубокая многолетняя подготовка. Наконец, извлечение лучшего человеческого капитала из колоний, в том числе от нас.

Наши пост-колониальные элиты слабы: негативный отбор, обычно некачественная подготовка, постоянная деградация из-за нехватки развития — если не развиваешься вверх, то сползаешь вниз, а пост-колониальное развитие, как правило, негативное, то есть деградация старых колониальных систем, если, конечно, не строить новых качественных. Если брать простое противопоставление "элиты против элит", то нам ничего не светит.

Читайте также: Что ждет Россию?

Но есть три "но". Целых три.

Во-первых, у нас сильное общество с горизонтальными сетевыми связями. И ему удается иногда забрасывать на элитные этажи отдельных своих представителей (откуда их традиционные элиты пытаются выбросить, например, посадить). А российское общество атомизировано, ни на что не способно.

Во-вторых, наши союзники (наконец-то мы осознаем, что у нас есть союзники; да, они не похожи на добрую фею исполнения желаний, но они есть и мощные), так вот, наши союзники вкладывались много лет в структуры гражданского общества разными образовательными проектами, и эти вложения несколько уменьшают эффект пост-колониализма.

В-третьих, наши враги избрали путь сознательной быстрой деградации для увеличения управляемости институтов и общества в агрессивной войне. Это приводит к ускоренному негативному отбору, понемногу профессиональные россияне начинают заканчиваться.

Читайте также: Не искать "большую Украину"

Вывод простой:

1. Нам нужно строить наши институты и кооптировать туда лучший человеческий капитал из общественных сетей — по принципу компетентности, а не лояльности, иначе проиграем войну.

2. Нам нужно ускорить разрушение их элит, но эта тема уже не для публичного обсуждения.

Это война на истощение, и не только вооруженных сил, запасов снарядов, финансовых систем, общественной стойкости, энергетических систем и т.п., но и элит. Чьи элиты сильнее деградируют, тот и проиграл. Ибо в момент, когда деградация пересекает красную черту, принимаются управленческие решения, после которых система дальше не живет.

Источник

Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.