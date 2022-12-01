Кроме дипломатов в Испании еще два посольства Украины получили угрозы, - Кулеба

Об этом заявил в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Лодзи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

"Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит. У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в этой кампании", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил: кроме того, что произошло в среду в Мадриде, "произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако с отправкой в посольства Украины очень конкретные угрозы".

На уточняющий вопрос, о каком роде угрозах идет речь и в каких посольствах Украины это произошло, Кулеба ответил, что МИД вскоре выйдет с официальным комментарием по этому поводу.

Он отметил, что учитывая события вчера и сегодня есть точное основание утверждать, что происходит "целенаправленная широкомасштабная кампания" против Украины.

"Нужно раскрутить цепи полностью: кто привлечен, откуда эти цепи поступают, кто их присылает (письма – ред.)",- подчеркнул Кулеба.

Он заверил, что после установления всех виновных будут осуществлены меры по их наказанию.

Как сообщалось, в среду испанские СМИ проинформировали о взрыве в украинском посольстве в Мадриде. Комендант посольства Украины получил незначительные ранения и был госпитализирован – конверт взорвался в его руках. Остальные сотрудники не пострадали. В МИДе Украины подтвердили инцидент.

30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

Позже пакет с, вероятно, взрывным устройством в среду получила испанская компания Instalaza, которая производит оружие для Украины . В частности, Instalaza производит противотанковые гранатометы, которые используются украинской армией в войне с Россией. В начале войны министерша обороны Испании Маргарета Роблес объявила, что Киев получит 1370 таких установок.

Сегодня взрывчатку в почтовом пакете также отправили в посольство США в Мадриде.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb