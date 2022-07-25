Кризисы, созданные Россией, отражаются на всех в мире. Зеленский прокомментировал визит президента Гватемалы
Украинская дипломатия постепенно открывает для общества новые магистральные направления – Центральную и Южную Америку, Африку, страны арабского мира, Южной и Юго-Восточной Азии
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, комментируя результаты визита в Киев лидера Гватемалы.
"Кризис, созданный Россией, бьет по всем в мире, и никому не удастся остаться в стороне, когда Россия провоцирует хаос на рынке продовольствия, на энергетических рынках или просто в международных отношениях", - сказал Зеленский.
Он сообщил, что по результатам переговоров позиция Украины будет услышана в Латинской Америке.
Глава Украины считает, что отечественная дипломатия постепенно открывает для нашего общества новые магистральные направления – Центральную и Южную Америку, Африку, страны арабского мира, Южной и Юго-Восточной Азии.
"Договорились с господином президентом об отмене визовых ограничений и о перезапуске торгово-экономических отношений между нашими государствами", - добавил Владимир Зеленский.
- 25 июля Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе и обсудили детали сотрудничества.
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