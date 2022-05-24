English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Кризис жанра. Россия вспомнила о фейке семилетней давности, снова рассказывает о том, что Анджей Дуда – внук бандеровца

Кризис жанра. Россия вспомнила о фейке семилетней давности, снова рассказывает о том, что Анджей Дуда – внук бандеровца

24 мая, 2022 вторник
22:33
война с Россией

Россияне утверждают, что именно дедушка воспитал польского президента в духе "нацизма".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В русско- и польскоязычных сообщениях в соцсетях распространяется информация о якобы украинском происхождении польского президента Анджея Дуды. В частности, утверждается, что Анджей Дуда - внук Михаила Дуды, украинского националиста и командира Украинской Повстанческой Армии, который воевал с поляками и участвовал в событиях на Волыни в 1943 году, - говорится в сообщении ЦПД.

Также указывается, что польский президент воспитан дедушкой в духе "нацизма", и поэтому он поддерживает "украинских неонацистов".

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такие заявления являются фейком, который еще 7 лет назад опроверг сам Анджей Дуда.

"Украинец Михаил Дуда не мог быть дедом А. Дуды, поскольку не имел детей и умер в 1950 г., за 22 года до рождения президента Польши в 1972 г.

Настоящий дед нынешнего главы Польши по отцовской линии поляк Алоиз Дуда жил в Старом Сонче и умер в 1992 году.

  • К слову, россияне активно разгоняют фейк о том, что вирус обезьяньей оспы, распространяющийся по миру, "вырвался" из украинских биолабораторий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Анджей Дуда
фейки России
Читайте также:
путін лукашенко
23 мая, 2022 понедельник
Вероятность нападения из Беларуси на Украину растет: Путин ищет альтернативу обострению в Приднестровье, – военные эксперты
Кирило Буданов
24 мая, 2022 вторник
Буданов объяснил, почему разведка ждет переломного момента в войне в августе
Сергій Згурець
22 мая, 2022 воскресенье
Говорить, что через 2-3 месяца мы начнем контрнаступление, пока рано, но время работает на врага, - Сергей Згурец
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.54
    Покупка 34.54
    Продажа 36.27
  • EUR
    Покупка 36.18
    Продажа 38.4
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
25 мая
00:20
Более 400 общин после 24 февраля перешли из Московского патриархата в ПЦУ
00:10
Дмитрий Медведев
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 мая
00:09
США заблокирует лицензию, дававшую право России выплачивать госдолг в долларах
2022, вторник
24 мая
23:57
Ермак в Давосе назвал единственный путь предотвратить мировую войну
23:56
Ольга Стефанишина
Получение Украины статуса кандидата на вступление в ЕС станет гарантией безопасности в Европе, - Стефанишина
23:40
Украина создала консультативную группу во главе с Ермаком и эксгенсеком НАТО Расмуссеном по формату гарантий безопасности, - Зеленский
23:23
56 попаданий. Обстрел российскими войсками Парка Горького в Харькове расследуют как военное преступление
23:21
Зеленский
Украина выстояла в течение трех месяцев благодаря десяткам тысяч подвигов всех, кто защищает наше государство - Зеленский
22:56
Джордж Сорос обвинил Ангелу Меркель в газовой зависимости Европы от России
22:46
В Каннах прошел благотворительный вечер-аукцион в поддержку Украины
22:39
Срочник-нацгвардиец сбил второй российский самолет через месяц
22:31
Аналитика
Враг хочет превратить Северодонецк во второй Мариуполь. Колонка Сергея Згурца
22:24
Габриелюс Ландсбергис
"Заставлять украинцев сложить оружие – это давление": глава МИД Литвы заявил, что Украина сама определит предпосылки для прекращения войны
22:20
В ЕС готовят законодательство для конфискации российских активов, – Reuters
22:10
Россия разгоняет фейк, что вирус обезьяньей оспы создан в "украинских биолабораториях"
21:57
После увольнения из Роснефти экс-канцлер Шредер может возглавить совет директоров Газпрома
21:56
Роулинг выложила для бесплатного доступа книги о Гарри Поттере на украинском языке
21:38
Россия получила стратегическое поражение и сейчас готовится к длительной войне, - пресс-секретарь минобороны Украины
21:31
Вторжение РФ могло стать началом третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее, - Сорос
21:15
Мы освободим территории, захваченные РФ после 24 февраля, а затем вернемся к переговорам, - Зеленский
21:10
Збигнев Рау
Очередная политическая фантазия. Глава польского МИДа высказался об идее "сохранить лицо" Путина
21:01
Павел Кириленко
Кириленко объяснил, почему ВСУ отошли из Светлодарска Донецкой области
20:58
На фото американские военные и техника, которую отправят в Украину
Канада закупила 20 тыс. снарядов для натовских гаубиц, ранее предоставленных Украине
20:58
Россия забрала из затонувшего крейсера "Москва" тела погибших, - представитель ГУР
20:44
Франция настаивает на быстром принятии шестого пакета санкций, несмотря на позицию Венгрии
20:41
Россия снова обстреляла Сумскую область, потерь нет, - ОК "Север"
20:24
Играют мышцами: во время визита Байдена в Японию Россия и Китай подняли в небо боевые самолеты
20:19
Жадан
"Злые и веселые дети харьковских подвалов": группа "Жадан и Собаки" выпустила трек "Метро"
20:16
Британия coronavirus
Россия ввела санкции против 154 членов палаты лордов британского парламента
20:08
Максим Марченко
"Придите и попробуйте арестовать": глава Одесской ОВА отреагировал на решение российского суда о его заочном аресте и розыске
20:05
"В Европе есть определенные тревожные звоночки, и наша задача, чтобы они не перешли в какой-нибудь другой звук", - Павел Климкин
19:29
Виктор Орбан
Орбан ввел чрезвычайное положение в Венгрии с 25 мая из-за войны в Украине
19:22
Официальный мяч финала Лиги чемпионов будет с надписью "МИР/PEACE", - УЕФА
19:11
Прокуратура заочно сообщила о подозрении в госизмене "заместителю" псевдомэра Мариуполя
19:04
Враг вторые сутки штурмует Лиман и хочет перерезать трассу Бахмут - Северодонецк
18:54
Упрощен механизм передачи в семью усыновителей украинских детей, временно эвакуированных в другие государства
18:49
Около половины жителей выехали из Херсона, - глава ОВА
18:48
На южном фронте враг усилил авиаудары и готовится к наступлению, подтягивая резервы из Крыма, - Генштаб
18:37
Эксклюзив
Реджеп Тайип Эрдоган
В Черном море с Россией может говорить только Турция, – главный редактор BlackSeaNews Клименко
18:30
Венедиктова не исключила возможности обмена первого осужденного российского военного в Украине
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV