Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В русско- и польскоязычных сообщениях в соцсетях распространяется информация о якобы украинском происхождении польского президента Анджея Дуды. В частности, утверждается, что Анджей Дуда - внук Михаила Дуды, украинского националиста и командира Украинской Повстанческой Армии, который воевал с поляками и участвовал в событиях на Волыни в 1943 году, - говорится в сообщении ЦПД.

Также указывается, что польский президент воспитан дедушкой в духе "нацизма", и поэтому он поддерживает "украинских неонацистов".

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такие заявления являются фейком, который еще 7 лет назад опроверг сам Анджей Дуда.

"Украинец Михаил Дуда не мог быть дедом А. Дуды, поскольку не имел детей и умер в 1950 г., за 22 года до рождения президента Польши в 1972 г.

Настоящий дед нынешнего главы Польши по отцовской линии поляк Алоиз Дуда жил в Старом Сонче и умер в 1992 году.

К слову, россияне активно разгоняют фейк о том, что вирус обезьяньей оспы, распространяющийся по миру, "вырвался" из украинских биолабораторий.

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