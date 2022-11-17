Гипнотизерша и кинологиня Юлия Каждан уходит с должности и.о. гендиректора Довженко-Центра.

Цитата с сайта Госкино:

"Каждан объясняет свое решение буллингом, который она испытала, унижением чести и достоинства, переходом на личности, и, в частности, периодически поступающими угрозами".

А значит, Госкино назначает нового и.о. и им становится… па-пам - кинокритик Андрей Алферов.

Шах и мат, киносообщество...

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Я не буду комментировать это решение коллеги. Он отличный кинокритик, который, к сожалению, делает уже не первый шаг, чтобы угробить свою репутацию. Мне действительно жалко. Зачем – не понимаю.

Андрей – не менеджер. Конечно, и не кинолог (хотя бы мемов не будет), но не управленец. Такие должности должны занимать культурные менеджеры

Напомним, в Довженко-Центре уже были выборы в 2021 году и на конкурсе выиграла Елена Гончарук, которую всеми правдами и неправдами не назначили на должность, оставив в статусе и.о. А ныне и вообще отстранили, начав назначать то кинологиню, то вот.

Если отбросить эмоции и оценочные суждения, то Андрей – не менеджер. Конечно, и не кинолог (хотя бы мемов не будет), но не управленец. Такие должности должны занимать культурные менеджеры. Если назначаются певицы, актеры, художники, писатели, кинокритики – это практически всегда сомнительное решение.