Кризис лидерства в мире – это прежде всего кризис ответственности
Не надейтесь на миражи и не ищите опоры там, где нет ответственности. В пустых словах, пустых действиях и пустых людях
Кризис лидерства, который мы наблюдаем в глобальном и локальном ракурсе, — это, прежде всего, кризис ответственности.
Ответственности за каждое сказанное слово или наоборот — за молчание, когда нужно было говорить.
Ответственности за каждое действие, произведенное или непроизведенное тогда, когда это требовалось.
Ответственность за каждого человека, который доверил тебе свою жизнь и безопасность, свое будущее, свои надежды и ожидания.
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А что такое ответственность? У меня есть собственное прочтение этого термина.
Ответственность – это рациональная позиция. Это ясное понимание трех вещей: системной картины происходящего, своей роли в системе, готовности и способности эту роль исполнить.
Ответственность – это рациональная позиция.
Это ясное понимание трех вещей:
1. Системной картины происходящего. Системной — значит, с пониманием причинно-следственных связей, рычагов и точек приложения усилий.
Что происходит на самом деле? Что и как связано? Какие связи, причины и последствия у внешних факторов и моих действий?
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2. Своей роли в системе.
Кто я, как и зачем здесь очутился? Что мне делать и что я могу?
3. Готовность и способность эту роль выполнить.
Готов ли я к своей роли? Способен ли быть нуждающимся?
Каждый раз, когда вы слышите или сами произносите фразу "я за это отвечаю", мысленно проходите этим чек-листом и убеждайтесь, что слово "ответственность" – это не пустой звук.
Это поможет не надеяться на миражи и не искать сопротивления там, где ее нет. В пустых словах, пустых действиях и пустых людях.
Слишком много пустоты в этом мире. Хватит.
Об авторе. Алексей Тимофеев, автор курса в Академии Делойт в Украине, экс-руководитель Смарт-Холдинг
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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