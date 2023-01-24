Кризис лидерства, который мы наблюдаем в глобальном и локальном ракурсе, — это, прежде всего, кризис ответственности.

Ответственности за каждое сказанное слово или наоборот — за молчание, когда нужно было говорить.

Ответственности за каждое действие, произведенное или непроизведенное тогда, когда это требовалось.

Ответственность за каждого человека, который доверил тебе свою жизнь и безопасность, свое будущее, свои надежды и ожидания.

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А что такое ответственность? У меня есть собственное прочтение этого термина.

Ответственность – это рациональная позиция. Это ясное понимание трех вещей: системной картины происходящего, своей роли в системе, готовности и способности эту роль исполнить.

Ответственность – это рациональная позиция.

Это ясное понимание трех вещей:

1. Системной картины происходящего. Системной — значит, с пониманием причинно-следственных связей, рычагов и точек приложения усилий.

Что происходит на самом деле? Что и как связано? Какие связи, причины и последствия у внешних факторов и моих действий?

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2. Своей роли в системе.

Кто я, как и зачем здесь очутился? Что мне делать и что я могу?

3. Готовность и способность эту роль выполнить.

Готов ли я к своей роли? Способен ли быть нуждающимся?

Каждый раз, когда вы слышите или сами произносите фразу "я за это отвечаю", мысленно проходите этим чек-листом и убеждайтесь, что слово "ответственность" – это не пустой звук.

Это поможет не надеяться на миражи и не искать сопротивления там, где ее нет. В пустых словах, пустых действиях и пустых людях.

Слишком много пустоты в этом мире. Хватит.

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Об авторе. Алексей Тимофеев, автор курса в Академии Делойт в Украине, экс-руководитель Смарт-Холдинг

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