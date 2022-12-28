9 причин, почему кризис 2023 года начнется именно с Китая. И почему китайская экономика может повлечь за собой всю мировую.

Тезисно о ключевых волнах проблем, создающих условия для цунами:

1. Рынок недвижимости Китая

Вы наверняка еще не забыли о ситуации с банкротством крупнейшего застройщика Evergrande Group? Который не смог рассчитаться с долгами на $300 млрд.

В августе 2022 года Evergrande в очередной раз не выполнил обязательство по реструктуризации долга.

Evergrande огромная компания — в ней работает около 200 тыс. сотрудников, объем продаж в 2020 году составил более $110 миллиардов, и она владеет более 1300 застройками в более чем 280 городах.

Аналитики уже давно озабочены тем, что крах Evergrande может вызвать более широкие риски для рынка недвижимости Китая, нанеся ущерб домовладельцам и финансовой системе в целом.

Только представьте, недвижимость и смежные отрасли составляют в экономике Китая до 30% ВВП (!!!).

После дефолта Evergrande несколько других крупных разработчиков, в том числе базирующихся в Шанхае Kaisa, Fantasia и Shimao Group, также обратились за защитой от кредиторов.

Китайские частные инвесторы начали резко сокращать объемы платежей за недвижимость, купленную в рассрочку, что усугубило ситуацию в строительном секторе.

По оценкам аналитиков Nomura, застройщики сдали лишь около 60% заранее проданных домов в период с 2013 по 2020 год, в то время как непогашенные ипотечные кредиты Китая за тот же период выросли на 26,3 трлн юаней ($3,9 трлн).

Аналитики Citi говорят, что бойкот может увеличить безнадежные долги китайских банков на 83 миллиарда долларов и вызвать социальную нестабильность в то время, когда страна уже борется с ростом протестов по поводу ухудшения состояния небольших сельских банков.

Пять крупнейших китайских банков продемонстрировали потери от продолжающегося кризиса в секторе недвижимости, при этом безнадежные долги, связанные с недвижимостью, резко выросли в первой половине 2022 года, даже несмотря на скромную прибыль на фоне экономического спада

Как следствие возникли серьезные проблемы с ликвидностью и у китайских банков.

Пять крупнейших китайских банков продемонстрировали потери от продолжающегося кризиса в секторе недвижимости, при этом безнадежные долги, связанные с недвижимостью, резко выросли в первой половине 2022 года, даже несмотря на скромную прибыль на фоне экономического спада.

Летом 2022 года по Китаю прокатилась волна протестов вкладчиков, в которых заморозили депозиты на $6 млрд (!!!).

Китайские власти обеспокоены не только финансовыми рисками, но и потенциальной социальной нестабильностью, вызванной банкротством сельских банков и других малых и средних предприятий.

Банки Китая уже сообщают о безвозвратных кредитах на сумму $312 миллионов в результате ипотечного бойкота.

Долговой кризис сейсмических масштабов поставил на колени некоторых из крупнейших застройщиков страны, в то время как волна блокировок Covid-19, охвативших производственные и коммерческие центры летом, затормозила производство.

Читайте также: В китайской провинции Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн новых случаев COVID

В отчете, опубликованном на прошлой неделе, S&P Global Ratings оценило, что продажи недвижимости в Китае могут упасть на треть (!) в этом году из-за ипотечных забастовок, поскольку люди считают, что застройщики не смогут вовремя завершить предпродажные объекты — самый распространенный способ продажи домов в Китае.

Чтобы подытожить, сектор недвижимости, который формирует до 30% ВВП Китая, очень серьезно лихорадит и влияет уже на банковский сектор и через него на всю экономику Китая.

Продажи недвижимости в Китае могут упасть на треть (!) в этом году из-за ипотечных забастовок, поскольку люди считают, что застройщики не смогут вовремя завершить предпродажные объекты

2. Долги провинций

Еще одним проблемным сектором Китая являются долги провинций (в нашей аналогии областей и муниципалитетов).

Местные органы власти Китая столкнулись с долговым сжатием на сумму $2 триллиона.

Более 40% непогашенного провинциального долга подлежит погашению в течение 5 лет.

Правительство 31 провинции Китая имеет объем долга 120% дохода провинций (!).

Справка: в Китае 34 провинции.

Вы понимаете масштаб этой проблемы?

Читайте также: Сказочка о "лидерстве" Китая в борьбе с ковидом умерла

3. Долги Китая

Здесь все просто и сложно одновременно.

Валовой долг Китая (общий долг Китая, включающий обязательства государства, компаний и домашних хозяйств) достиг рекордного уровня, превысив ВВП в 3 раза (!).

Основная причина такого роста — стимулирование роста экономики Китая (иначе Мир никогда не увидел бы такие темпы роста экономики 10%-11%-14% в год).

Валовой долг Китая (общий долг Китая, включающий обязательства государства, компаний и домашних хозяйств) достиг рекордного уровня, превысив ВВП в 3 раза

А также борьба с последствием ковида и поддержка национальной экономики.

При ВВП Китая $17,7 трлн кредиты нефинансовому сектору составили $51,87 трлн, или 295% ВВП.

Для сравнения, в США объем такой задолженности составляет 263,5%, в Великобритании – 257%, в Германии – 195%.

Читайте также: США внесут более 30 китайских технологических компаний в санкционный список

4. Банкротства банков

Здесь важно отметить, что Китайский Центробанк держит руку на пульсе.

Из-за роста проблемных кредитов в Китае выросли риски банкротства банков.

И уже в 2022 году три рынка были спасены.

Но риски никуда не ушли и, похоже, проявят себя еще сильнее в 2023 году.

5. Старение Китая

Политика одна семья – один ребенок привела Китай к необратимым последствиям.

– Во-первых, население Китая сокращается.

По прогнозам ООН, население Китая сократится с 1,426 миллиарда в этом году до 1,313 миллиарда к 2050 году и ниже 800 миллионов к 2100 году.

– Во-вторых, китайское население стареет.

Средний возраст вырастет с сегодняшних 38,5 лет в этом году до 50 лет в 2047 году.

Читайте также: Байден: Экономика США может опередить Китай по уровню роста впервые с 1976 года

По прогнозам ООН, население Китая сократится с 1,426 миллиарда в этом году до 1,313 миллиарда к 2050 году и ниже 800 миллионов к 2100 году.

Эти показатели оказывают непосредственное влияние на экономику, ее производительность, изменение потребительского рынка.

И все эти показатели будут входить в отрицательный тренд. Что усугубит уже накопившиеся проблемы.

6. Скрытые долги другим странам

Китайские кредиты оставляют развивающимся странам $385 миллиардов скрытых долгов.

Как показала практика, Китай действует так же, как действовал ранее СССР — сорит деньгами для покупки правительств, активов, получения выгодных контрактов и захвата новых территорий.

История СССР показала, что львиная доля этих кредитов списывается (прощается).

А значит, впереди у Китая очередная "дыра в бюджете".

Госдолг Китая сегодня около $13 трлн. ВВП Китая при этом сегодня составляет $17,7 трлн. Не намного больше

7. Падение темпов роста экономики Китая

В 2021 году темпы роста экономики Китая превысили 8% в год. Лучший показатель за 10 лет.

Но в 2022 году экономика Китая замедляется — рост ВВП в годовом исчислении упал до 0,4% в апреле — июне 2022 года, что является вторым низким уровнем с 1992 года.

Восстановление экономики удерживается совокупным влиянием COVID и падения рынка недвижимости.

Были заблокированы целые регионы, нарушены цепочки поставок, это подняло цены на сырьевые ресурсы, пострадали объемы производства практически во всех секторах экономики и финансовые показатели компаний и поступления в бюджет.

Читайте также: Торговля Китая испытала наибольший спад за 2,5 года из-за низкого спроса и COVID-19

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Китае – второй по величине экономики мира – всего на 2,8% в 2022 году (!!!).

В 2023 году рост второй по величине экономики мира составит 4,5%. Или не составит.

К 2022 году Китай так же планировал 5,5%, но результат оказался хуже более чем в 2 раза.

Низкие темпы роста экономики Китая усугубляют последствия долгового кризиса.

Как писал выше, общий валовой долг Китая превысил 300% ВВП.

Госдолг Китая сегодня около $13 трлн. ВВП Китая при этом сегодня составляет $17,7 трлн.

Ненамного больше.

Достаточно рискованно, но если упомянуть, что обслуживание госдолга Китая стоит примерно 2,5%-2.9% годовых (в зависимости от срока погашения облигаций).

Когда темпы роста экономики снижаются до 3% в год, а валовой долг превышает 300% годовых, возникают серьезные риски парада внутренних дефолтов

Когда у вас экономика растет на 10% в год, Вы смело можете одалживать под 2,5% годовых сумму в размере 100% ВВП и даже 200%.

Но когда темпы роста экономики снижаются до 3% в год, а валовой долг превышает 300% годовых, возникают серьезные риски парада внутренних дефолтов и проблем с обслуживанием долга Китая.

8. Гонка вооружений

Китай открыто заявляет о своих притязаниях на Тайвань и готовится к прямому военному столкновению.

Неудачный опыт России заставил Китай пересмотреть свои планы и увеличить расходы по вооружению.

В частности, в 2022 году эксперты оценивают реальный военный бюджет Китая в $229 млрд дол.

С ростом к 2030 году до $400 млрд.

Источник — бюджет Китая, который уже начинает трещать по швам.

Читайте также: Цзян Цзэминь умирает на фоне протестов

9. Проблемы с наполнением бюджета

Неделю тому назад появилась новость, что дефицит бюджета Китая уже превысил $1 трлн (25% бюджета).

Ключевая причина – борьба Китая с ковидом и последствия этой борьбы для экономики.

Совокупные доходы населения и бюджеты государственных фондов за первые 11 месяцев текущего года составили 18,6 трлн юаней. Это на 3% меньше, чем годом ранее

Доходы от налога на недвижимость за первые 11 месяцев года упали на 23,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Итак, сложив все 9 причин вместе, мы можем ожидать в Китае "идеальный шторм", который, превратившись в цунами, перевернется на весь мир, ведь доля Китая в мировой экономике составляет 18,5%!

Легко не будет никому!)

Но – "предупрежден, значит вооружен!".

Источник

Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.