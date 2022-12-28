Кризис 2023 года начнется из Китая
Мы можем ожидать в Китае "идеальный шторм", который, превратившись в цунами, перевернется на весь мир.
9 причин, почему кризис 2023 года начнется именно с Китая. И почему китайская экономика может повлечь за собой всю мировую.
Тезисно о ключевых волнах проблем, создающих условия для цунами:
1. Рынок недвижимости Китая
Вы наверняка еще не забыли о ситуации с банкротством крупнейшего застройщика Evergrande Group? Который не смог рассчитаться с долгами на $300 млрд.
В августе 2022 года Evergrande в очередной раз не выполнил обязательство по реструктуризации долга.
Evergrande огромная компания — в ней работает около 200 тыс. сотрудников, объем продаж в 2020 году составил более $110 миллиардов, и она владеет более 1300 застройками в более чем 280 городах.
Аналитики уже давно озабочены тем, что крах Evergrande может вызвать более широкие риски для рынка недвижимости Китая, нанеся ущерб домовладельцам и финансовой системе в целом.
Только представьте, недвижимость и смежные отрасли составляют в экономике Китая до 30% ВВП (!!!).
После дефолта Evergrande несколько других крупных разработчиков, в том числе базирующихся в Шанхае Kaisa, Fantasia и Shimao Group, также обратились за защитой от кредиторов.
Китайские частные инвесторы начали резко сокращать объемы платежей за недвижимость, купленную в рассрочку, что усугубило ситуацию в строительном секторе.
По оценкам аналитиков Nomura, застройщики сдали лишь около 60% заранее проданных домов в период с 2013 по 2020 год, в то время как непогашенные ипотечные кредиты Китая за тот же период выросли на 26,3 трлн юаней ($3,9 трлн).
Аналитики Citi говорят, что бойкот может увеличить безнадежные долги китайских банков на 83 миллиарда долларов и вызвать социальную нестабильность в то время, когда страна уже борется с ростом протестов по поводу ухудшения состояния небольших сельских банков.
Пять крупнейших китайских банков продемонстрировали потери от продолжающегося кризиса в секторе недвижимости, при этом безнадежные долги, связанные с недвижимостью, резко выросли в первой половине 2022 года, даже несмотря на скромную прибыль на фоне экономического спада
Как следствие возникли серьезные проблемы с ликвидностью и у китайских банков.
Пять крупнейших китайских банков продемонстрировали потери от продолжающегося кризиса в секторе недвижимости, при этом безнадежные долги, связанные с недвижимостью, резко выросли в первой половине 2022 года, даже несмотря на скромную прибыль на фоне экономического спада.
Летом 2022 года по Китаю прокатилась волна протестов вкладчиков, в которых заморозили депозиты на $6 млрд (!!!).
Китайские власти обеспокоены не только финансовыми рисками, но и потенциальной социальной нестабильностью, вызванной банкротством сельских банков и других малых и средних предприятий.
Банки Китая уже сообщают о безвозвратных кредитах на сумму $312 миллионов в результате ипотечного бойкота.
Долговой кризис сейсмических масштабов поставил на колени некоторых из крупнейших застройщиков страны, в то время как волна блокировок Covid-19, охвативших производственные и коммерческие центры летом, затормозила производство.
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В отчете, опубликованном на прошлой неделе, S&P Global Ratings оценило, что продажи недвижимости в Китае могут упасть на треть (!) в этом году из-за ипотечных забастовок, поскольку люди считают, что застройщики не смогут вовремя завершить предпродажные объекты — самый распространенный способ продажи домов в Китае.
Чтобы подытожить, сектор недвижимости, который формирует до 30% ВВП Китая, очень серьезно лихорадит и влияет уже на банковский сектор и через него на всю экономику Китая.
Продажи недвижимости в Китае могут упасть на треть (!) в этом году из-за ипотечных забастовок, поскольку люди считают, что застройщики не смогут вовремя завершить предпродажные объекты
2. Долги провинций
Еще одним проблемным сектором Китая являются долги провинций (в нашей аналогии областей и муниципалитетов).
Местные органы власти Китая столкнулись с долговым сжатием на сумму $2 триллиона.
Более 40% непогашенного провинциального долга подлежит погашению в течение 5 лет.
Правительство 31 провинции Китая имеет объем долга 120% дохода провинций (!).
Справка: в Китае 34 провинции.
Вы понимаете масштаб этой проблемы?
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3. Долги Китая
Здесь все просто и сложно одновременно.
Валовой долг Китая (общий долг Китая, включающий обязательства государства, компаний и домашних хозяйств) достиг рекордного уровня, превысив ВВП в 3 раза (!).
Основная причина такого роста — стимулирование роста экономики Китая (иначе Мир никогда не увидел бы такие темпы роста экономики 10%-11%-14% в год).
Валовой долг Китая (общий долг Китая, включающий обязательства государства, компаний и домашних хозяйств) достиг рекордного уровня, превысив ВВП в 3 раза
А также борьба с последствием ковида и поддержка национальной экономики.
При ВВП Китая $17,7 трлн кредиты нефинансовому сектору составили $51,87 трлн, или 295% ВВП.
Для сравнения, в США объем такой задолженности составляет 263,5%, в Великобритании – 257%, в Германии – 195%.
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4. Банкротства банков
Здесь важно отметить, что Китайский Центробанк держит руку на пульсе.
Из-за роста проблемных кредитов в Китае выросли риски банкротства банков.
И уже в 2022 году три рынка были спасены.
Но риски никуда не ушли и, похоже, проявят себя еще сильнее в 2023 году.
5. Старение Китая
Политика одна семья – один ребенок привела Китай к необратимым последствиям.
– Во-первых, население Китая сокращается.
По прогнозам ООН, население Китая сократится с 1,426 миллиарда в этом году до 1,313 миллиарда к 2050 году и ниже 800 миллионов к 2100 году.
– Во-вторых, китайское население стареет.
Средний возраст вырастет с сегодняшних 38,5 лет в этом году до 50 лет в 2047 году.
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По прогнозам ООН, население Китая сократится с 1,426 миллиарда в этом году до 1,313 миллиарда к 2050 году и ниже 800 миллионов к 2100 году.
Эти показатели оказывают непосредственное влияние на экономику, ее производительность, изменение потребительского рынка.
И все эти показатели будут входить в отрицательный тренд. Что усугубит уже накопившиеся проблемы.
6. Скрытые долги другим странам
Китайские кредиты оставляют развивающимся странам $385 миллиардов скрытых долгов.
Как показала практика, Китай действует так же, как действовал ранее СССР — сорит деньгами для покупки правительств, активов, получения выгодных контрактов и захвата новых территорий.
История СССР показала, что львиная доля этих кредитов списывается (прощается).
А значит, впереди у Китая очередная "дыра в бюджете".
Госдолг Китая сегодня около $13 трлн. ВВП Китая при этом сегодня составляет $17,7 трлн. Не намного больше
7. Падение темпов роста экономики Китая
В 2021 году темпы роста экономики Китая превысили 8% в год. Лучший показатель за 10 лет.
Но в 2022 году экономика Китая замедляется — рост ВВП в годовом исчислении упал до 0,4% в апреле — июне 2022 года, что является вторым низким уровнем с 1992 года.
Восстановление экономики удерживается совокупным влиянием COVID и падения рынка недвижимости.
Были заблокированы целые регионы, нарушены цепочки поставок, это подняло цены на сырьевые ресурсы, пострадали объемы производства практически во всех секторах экономики и финансовые показатели компаний и поступления в бюджет.
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Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Китае – второй по величине экономики мира – всего на 2,8% в 2022 году (!!!).
В 2023 году рост второй по величине экономики мира составит 4,5%. Или не составит.
К 2022 году Китай так же планировал 5,5%, но результат оказался хуже более чем в 2 раза.
Низкие темпы роста экономики Китая усугубляют последствия долгового кризиса.
Как писал выше, общий валовой долг Китая превысил 300% ВВП.
Госдолг Китая сегодня около $13 трлн. ВВП Китая при этом сегодня составляет $17,7 трлн.
Ненамного больше.
Достаточно рискованно, но если упомянуть, что обслуживание госдолга Китая стоит примерно 2,5%-2.9% годовых (в зависимости от срока погашения облигаций).
Когда темпы роста экономики снижаются до 3% в год, а валовой долг превышает 300% годовых, возникают серьезные риски парада внутренних дефолтов
Когда у вас экономика растет на 10% в год, Вы смело можете одалживать под 2,5% годовых сумму в размере 100% ВВП и даже 200%.
Но когда темпы роста экономики снижаются до 3% в год, а валовой долг превышает 300% годовых, возникают серьезные риски парада внутренних дефолтов и проблем с обслуживанием долга Китая.
8. Гонка вооружений
Китай открыто заявляет о своих притязаниях на Тайвань и готовится к прямому военному столкновению.
Неудачный опыт России заставил Китай пересмотреть свои планы и увеличить расходы по вооружению.
В частности, в 2022 году эксперты оценивают реальный военный бюджет Китая в $229 млрд дол.
С ростом к 2030 году до $400 млрд.
Источник — бюджет Китая, который уже начинает трещать по швам.
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9. Проблемы с наполнением бюджета
Неделю тому назад появилась новость, что дефицит бюджета Китая уже превысил $1 трлн (25% бюджета).
Ключевая причина – борьба Китая с ковидом и последствия этой борьбы для экономики.
Совокупные доходы населения и бюджеты государственных фондов за первые 11 месяцев текущего года составили 18,6 трлн юаней. Это на 3% меньше, чем годом ранее
Доходы от налога на недвижимость за первые 11 месяцев года упали на 23,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Итак, сложив все 9 причин вместе, мы можем ожидать в Китае "идеальный шторм", который, превратившись в цунами, перевернется на весь мир, ведь доля Китая в мировой экономике составляет 18,5%!
Легко не будет никому!)
Но – "предупрежден, значит вооружен!".
Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future
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