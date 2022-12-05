Кривой Рог частично обесточен
В понедельник, 4 декабря, Кривой Рог был частично обесточен, система работает на генераторах, сейчас организован подвоз воды в микрорайон Макулан
Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в телеграме .
Он отметил, что отсутствие света связано с отключением некоторых котельных и насосных.
"Часть города без света, отключены некоторые котельные и насосные. Держим систему на генераторах, на Макулан организован подвоз воды. Цистерны прибудут в 15:30, места раздачи смотрите на сайте и ФБ Горводоканала", - сообщил он.
Вилкул также подчеркнул, что есть риски повторных пусков с ТУ-22 ракет Х-22 в сторону города.
- Ночью 5 декабря оккупанты выпустили три ракеты по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Россияне попали в промышленное предприятие, один человек погиб, трое ранены.
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