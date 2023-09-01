"Криворукие какие-то": ГУР показало, как два вражеских вертолета и самолет не смогли поймать украинский дрон

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"БПЛА Главного управления разведки все чаще получаются невредимыми не только после встречи с рашистским ПВО, но и при прямом столкновении с вражеской авиацией", - говорится в заявлении.

Сообщается, что два российских вертолета и самолет за время продолжительной погони так и не смогли сбить украинский беспилотник.

На видео видно, как украинский БПЛА, летящий в районе мыса Тарханкут, преследуют сразу два боевых вертолета и один самолет. Несмотря на непрерывный огонь, украинский дрон вышел невредимым из "поля боя" и успешно вернулся на базу.

Оператор БПЛА прокомментировал ситуацию: "Криворукие какие-то".

Таким образом, украинский беспилотник продемонстрировал устойчивость и надежность в сложных условиях.

Взрывы у Крымского моста в последнее время: что известно

В ночь на 5 августа в районе Крымского моста прогремели мощные взрывы, предположительно вызванные морскими дронами.

Советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков информацию о взрывах в районе моста не подтверждал. Сигнал тревоги в районе Керченского моста, по его словам, включен только из-за угрозы атаки. Также он отмечал , что "громкие звуки, которые слышали жители Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится".

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал недавние атаки дронов на российские корабли и заявил , что они полностью законны, ведь проводились в территориальных водах Украины. Для того чтобы "хлопок" в РФ прекратился, глава СБУ предложил россиянам воспользоваться единственной возможностью - "оставить территориальные воды Украины и нашу землю".

Впоследствии источники Службы безопасности сообщили нескольким украинским СМИ, что атаку на российский танкер SIG совершили сотрудники СБУ в рамках спецоперации. Участие в этом также принимали Военно-Морские силы.

Там отметили, что для спецоперации использовали надводный дрон из 450 кг тротила, которым и взорвали судно. В результате нефтяной танкер РФ SIG, построенный в 2014 году и весящий около 5 тыс. тонн, получил повреждение у Крымского моста.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал недавние атаки дронов по территории России и временно оккупированного Крыма, заявив о расширении масштабов дальности боевой работы по военным объектам РФ.

Аналитик международного разведывательного сообщества InformNapalm Антон Павлушко рассказал , что в Черном море хватает российских целей, постоянно занимающихся поставками для армии РФ.

Вечером 17 августа российские террористы сообщили, что якобы отразили атаку украинского морского беспилотника на Черноморский флот.

ВМС Украины советуют врагу затопить весь Черноморский флот для защиты Крымского моста: решит сразу много проблем.

1 сентября министерство обороны Британии сообщило, что Россия использует физический барьер, ПВО и ряд других средств для защиты Крымского моста в надежде защитить его от новых украинских атак.