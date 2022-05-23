Криворожский горсовет завысил в тендере стоимость медицинского оборудования почти на 1,4 млн грн, – БЭБ

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины.

Сотрудники Бюро проанализировали тендерные закупки Криворожского городского совета и обнаружили, что в одном из тендеров на приобретение рентгенологического оборудования было на 1,3 млн грн.

Цена договора составила 1,86 млн грн без НДС, что на 1,37 млн грн больше среднерыночной цены такого товара, отметили в Бюро.

В БЭБ отмечают, что договор коммунального предприятия Криворожского горсовета с поставщиком пришлось расторгнуть, однако не указывают, какие последствия это будет иметь для самого заказчика и понесет ли кто-нибудь за это ответственность.

Напомним, БЭБ инициирует национализацию вагонов российского предприятия.

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