Криворожье обстреливали с аэробалистических ракет типа "Кинжал" и "Искандер", - ОК "Юг"
По Криворожью нанесен ракетный удар семью крылатыми ракетами. Поврежден гидротехнический объект, транспортная инфраструктура
Об этом говорится в своде Оперативного командования "Юг"
"По уточненным данным для этого ракетного удара враг применил аэробалистические ракеты типа "Кинжал" и "Искандер". Ситуация под контролем спасательных и аварийных служб. Идет ликвидация последствий", – отмечается в сообщении.
- Напомним, Россия ударила 8 крылатыми ракетами по Кривому Рогу.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары по Кривому Рогу – это попытка затопить город.
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