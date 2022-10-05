Читаю две утренние новости, которые в информационных лентах идут почти рядом. Первая о том, что "Путин завершил незаконную аннексию 4 областей Украины". Вторая – анализ , из которого следует, что ВСУ достигают значительных успехов в Харьковской и Херсонской областях.

Вот мейнстрим последних дней, однозначно свидетельствующий о том, что Россия (и еще несколько ее союзников, молча или громко поддерживающих ее уверенный путь к пропасти) живут в мире кривых зеркал, конструируя свою реальность, кардинально отличную от той, которую можно почувствовать почти тактильно.

Диктаторы всегда создают собственный мир (скрюченный, мелочный и противный), чтобы таким образом оправдать хотя бы для себя лично потребность или же мнимую рациональность своих поступков. Поначалу им это удается, часто даже очень успешно. Де Голль говорил об этом так: "Сначала все представляется в ярком свете. Энтузиазм одних и молчание других, жесткий, наброшенный сверху порядок, блестящие декорации, целенаправленная пропаганда придают диктатуре на первом этапе динамизм, который явно выигрывает по сравнению с прошлыми временами анархии".

Вспомним первые годы путинского правления. Россия меняется, "встает с колен", подталкиваемая высокими ценами на энергоносители. Это не беда, что у вчерашнего подполковника КГБ "путается под ногами" оппозиция, – тех, кто слишком громко декларирует свое несогласие, можно застрелить в подъезде, понимающих закономерный финал — вытурить за границу.

Пропаганда захлебывается от собственного всемогущества, от конструирования реальности о "великой России", а Запад стремится к "перезагрузке" в отношениях с кажущимся "демократическим" режимом, который, однако, уже тогда заикался о "суверенности" своей демократии.

"Суверенность" заключалась, прежде всего, в ползучем захвате страны эфэсбэшными феодалами, внедрении непокорных регионов, коррумпировании политических элит (не только политических партий, еще кое-как работавших на ельцинском поле, выдавая себя за либеральную оппозицию). "Третий путь" России, по выражению тогдашнего обозревателя российской службы Радио Свобода Владимира Бабурина, стоит "искать где-то в центре Москвы. Между проспектами Сахарова и Андропова. А там такие пробки…"

Мне кажется, что до сих пор "суверенная российская демократия" застряла в этих пробках. Более того, она деградировала до уровня отвратительной, агрессивной тирании, с особым взглядом и на себя, и на мир. Тирании, облаченной в квазиимперские одеяния, вдохновленной самыми позорными примерами собственного прошлого, недоимперии с иллюзией всесилия и феодального права – и на жизнь собственных граждан, и на судьбы мира.

Кривое зеркало реальности Путина должно было уже давно разлететься вдребезги после вторжения в Украину, краха идеи "блицкрига", тотального поражения "второй армии" под Киевом, на Харьковщине, под Херсоном. В конце концов, последние рефлекторные движения роспропаганды свидетельствуют, что те, кто должен собирать обломки склепанного собственноручно мировосприятия, немощны и беспомощны. Под ударами ВСУ, санкционных ограничений стран Запада, когда монолит режима уже пошел трещинами, все эти скабеевы, соловьевы и иже с ними не справляются с реальностью. "Последний герой" этой войны для россиян очень красноречив – террорист с псевдонимом Людоед, бывший директор кладбища, с легкостью рассказывающий, что из его взвода осталось в живых семь человек.

Последним же аргументом Путина стал ядерный шантаж. Для полноты картины с заранее проартикулированным "атомным пеплом" и отдельным "раем для россиян" он готов забрать в тот "рай" всю планету.

Но этого не будет. Будет очередная станция Дно для одиозного "ядерного поезда", который якобы тронулся в сторону Украины. И современный вариант подвала Ипатьевского дома, в котором бункерного деда будет ждать расплата.

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

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