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OPINION

Критика "не ко времени". Почему нужно контролировать работу министра обороны (и Резникова, и преемника)

6 сентября, 2023 среда
14:20
Мнение

Алексей Резников наконец-то сдался под грузом критики и подал в отставку с поста министра обороны (позже ее согласовала Верховная Рада). В самой партии власти его считают героем, усилиями которого Украина получила "леопарды", "хаймарсы" и F-16. В народной памяти экс-министр вызывает стойкие ассоциации с яйцами по 17 и просьбой к журналистам увольняться за антикоррупционные расследования

Когда Резников увидел на табло результаты за отставку – за дверь провластные депутаты провожали его длинными аплодисментами. А вот вопрос, сколько денег имеет Минобороны на нужды войны и сколько из них осели в карманах друзей и родственников "Слуг народа" - остается открытым.

Сейчас есть немало дискуссий, стоило ли затрагивать тему коррупции на фоне тяжелого контрнаступления и всеобщей политической неопределенности будущего?

Пойдем от заявления самого экс-министра о стоимости дня войны для бюджета Украины? Это 100 миллионов долларов каждый день.

Это очень большие деньги, которые тяжело даются. И по всей вероятности, что не бездонная бочка ни у нас, ни в сокровищницах иностранных друзей. Более того, даже самые дружелюбные к нам правительства признают, что каждая порция коррупционных новостей из Украины очень плохо влияет на настроения их обществ. И это корень причины, почему некоторые вооружения идут медленнее, чем могли бы, а с финансированием возникают проблемы, потому что локальные граждане все чаще спрашивают — почему мы должны давать свои деньги на чужие Мальдивы и Коста-Браву.

Резников напоследок фактически признал, что базовый бюджет Минобороны – это налоги граждан Украины. А значит, логично, что мы можем спросить, где наши деньги и настолько они столь эффективно тратятся в условиях войны. Без бикований, проклятий и многочисленных сообщений положительных блоггеров среди свадебных гостей министров, какие же граждане "малокомпетентны" и "лицемеры".

На итоговой пресс-конференции Резников признал, что фактически армию обеспечивают граждане Украины, потому что работают и платят налоги, направляемые в государственный бюджет, а оттуда - в том числе на армию.

"Армия сегодня - крупнейший потребитель средств. Но ведь средства нужны и на содержание страны в целом: на инфраструктуру, на восстановление, на поддержку социально незащищенных. Поэтому нужно работать и платить налоги. Надо бизнесу быть активным и поддерживать предпринимателей", - сказал Резников.

Это приговор для тех, кто сказал, что расследование коррупции не ко времени. И булавка для каждого, кто пытался сместить акценты и сказать, что Резников пришел в нереформированное до этого 8 лет министерство.

Давайте вместе поучим матчасть и скажем прямо самым сложным годом для украинской армии был 2014 год. Вот тогда не хватало боеспособных частей. Мало кто имел моральные силы стрелять в "вежливых людей" в российском пикселе, появившихся в Крыму и на Донбассе. А еще карьера в армии означала, что ты бомж и неудачник. Чего далеко ходить, можно найти старое интервью генерала Дмитрия Марченко, который рассказывал, как ночью работал таксистом, чтобы иметь деньги на продолжение карьеры в ВСУ.

Так вот стоит вспомнить, что в 2015-2016 годах при министре Степане Полтораке был некий волонтерский десант. И там звездный в то время волонтер Давид Арахамия делал себе медийную узнаваемость. Чтобы потом стать скелетом партии "Слуга народа".

Уже потом в 2020 году при следующем министре Андрее Таране волонтеры и реформаторы были не ко времени — и Проектный офис реформ разогнали. Чем по отзывам людей, которые там работали, сбили ход на несколько лет. И именно поэтому мы оказались в вопиющей ситуации перед полномасштабной войной, когда на складах Минобороны не хватало касок, бронежилетов и формы, а программы вооружений были надежно свернуты.

Во время полномасштабной войны не обязаны "любить" того или иного министра. Это касается как уже бывшего Алексея Резникова, так и новоназначенного — Рустема Умерова.

Основная функция министра обороны - отнюдь не снимать тиктоки на "леопардах", а считать, покупать и организовывать военную логистику.

Прошло полтора года после вторжения, но небезразличные граждане по сей день покупают для ВСУ машины, дроны, тепловизоры, прицелы, средства РЭБ. Покупают для тех, у кого казалось бы не должно быть проблем с обеспечением — собирают на разведывательные дроны для Буданова, собирают для наших ДРГ в тылу врага, собирают для элит из элит нашего войска.
До сих пор контракты заключаются не с производителями, а со странными посредниками, которыми владеют родственники депутатов правящей партии, имеющие тесные связи с государственным предателем Богуслаевым. Что это, если не саботаж прямых функций обеспечения Минобороны?

Здесь же хочется передать привет еще одним защитникам Резникова, прокачавшим историю о том, что решение о добре на F-16 победило исключительно бывшего министра.

Только после трагической гибели украинского легендарного пилота "Джуса" Андрея Пильщикова стало известно, что именно этот воин организовывал курсы английского для коллег, искал амуницию и главное — с фактами адвокатов Украине предоставление самолетов перед сенаторами и конгрессменами.

Важно также знать, что запросы на перечень вооружения не формирует человек во главе Минобороны, который по законодательству гражданский. Списки снарядов и орудий сформировывает Генштаб на базе боевых действий и фурроров на определенных направлениях. Поэтому, по сути, министр обороны ходит со списком условных покупок и ищет это в мировых супермаркетах оружия.

Успех или неуспех преемника Резникова - господина Умерова напрямую зависит, настолько он справится с этим списком, что "мама-армия" написала. И какие процессы эффектных закупок будут отлажены в Минобороны уже сейчас.

В заключение хочу сказать, что когда Резникова назначали на министра обороны после Андрея Тарана — у многих это вызвало надежду, облегчение и веру в то, что высококачественный юрист точно не допустит злоупотреблений и ошибок с собственной подписью.

Однако Алексей Резников до последнего убеждал, что нападения со стороны Беларуси не будет и говорить об этом смешно. И это расслабило жителей Киевской области, которые попали в жесткую оккупацию, а затем пробирались под обстрелами в Киев.

Отдельно — я не знаю, кто там посоветовал Резникову ссориться и судиться с журналистами. Но это фактически политическое самоубийство, преследующее его политическую карьеру еще достаточно долго.

И напоследок, что ждать от Рустема Умерова? Как минимум хочется эффективных закупок, как максимум хочется видеть меньше бизнес-партнеров партии власти в каждом втором контракте на закупки.

Скажу, что критика министра Резникова была уместна и правильна, чтобы не писали его свадебные гости. Потому что министр обороны работает за наши деньги. И располагает тоже нашими средствами. Эти средства очень тяжело зарабатываются в условиях войны. А в условиях, что у каждой семьи есть родственник или друг, который в ВСУ — эти средства напрямую могут спасти чью-то жизнь.

Потому держим руку на пульсе. И ловим баранов, как бордер-колли дальше.

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