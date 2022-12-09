Критика Кремля признали виновным в распространении "ложной информации" об армии РФ
9 декабря Московский суд признал виновным в распространении "ложной информации" о российской армии Илью Яшина, критиковавшего Кремль
Об этом информирует CNN .
"Яшин осудили по недавно принятому российскому законодательству, которое предусматривает уголовную ответственность за дискредитацию вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
Прокуратура заявила, что комментарии бывшего муниципального депутата Ильи Яшина об убийствах мирного населения в Буче российской армией противоречат закону.
Приговор пока не опубликован. Однако известно, что критику грозит до 9 лет лишения свободы.
В заключительном слове на суде Яшин заявил, что его преследуют.
"Все понимают, что в этом дело. Я изолирован от общества, потому что они хотят, чтобы я молчал. Обещаю, пока жив, никогда не буду. Моя миссия - говорить правду. Я не дам раскрывать правду даже за решеткой", - сказал он. Яшин.
Также осужден близкий соратник российского оппозиционера Навального, ставший известным во время протестов в 2011-2012 годах, которые он помогал организовать против переизбрания Путина на третий срок и нечестных выборов. Издание пишет, что Яшин оставался яростным критиком российского президента в течение следующих лет, также работал муниципальным депутатом в Москве, прежде чем ему запретили баллотироваться на госдолжности.
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