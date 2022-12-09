Критика Кремля признали виновным в распространении "ложной информации" об армии РФ

Об этом информирует CNN .

"Яшин осудили по недавно принятому российскому законодательству, которое предусматривает уголовную ответственность за дискредитацию вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Прокуратура заявила, что комментарии бывшего муниципального депутата Ильи Яшина об убийствах мирного населения в Буче российской армией противоречат закону.

Приговор пока не опубликован. Однако известно, что критику грозит до 9 лет лишения свободы.

В заключительном слове на суде Яшин заявил, что его преследуют.

"Все понимают, что в этом дело. Я изолирован от общества, потому что они хотят, чтобы я молчал. Обещаю, пока жив, никогда не буду. Моя миссия - говорить правду. Я не дам раскрывать правду даже за решеткой", - сказал он. Яшин.

Также осужден близкий соратник российского оппозиционера Навального, ставший известным во время протестов в 2011-2012 годах, которые он помогал организовать против переизбрания Путина на третий срок и нечестных выборов. Издание пишет, что Яшин оставался яростным критиком российского президента в течение следующих лет, также работал муниципальным депутатом в Москве, прежде чем ему запретили баллотироваться на госдолжности.

6 мая суд Москвы заочно арестовал российского журналиста Александра Невзорова по делу о распространении так называемых фейков о российской армии.

8 июля суд в Москве приговорил к семи годам заключения депутата районного совета Алексея Горинова за критику военных действий России в Украине.