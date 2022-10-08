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Критика Кадырова и Пригожина в адрес минобороны РФ может перекинуться на глав Кремля, - британская разведка

8 октября, 2022 суббота
13:34
война с Россией Рамзан Кадиыров

В России растет критика в адрес истеблишмента, которая впоследствии может перекинуться с руководства минобороны и генералов на руководителей Кремля

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

В британской разведке обращают внимание, что после постоянных неудач России на поле боя в течение последних двух недель все больше разных представителей российского режима объединяются в критике руководства минобороны РФ. Среди критиков были глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин, телепропагандисты, попзвезды и сообщество ультранационалистических военных блоггеров.

Аналитики отмечают, что Кадыров и Пригожин, вероятно, воспринимаются как неофициальные лица, руководители "провоенного" блока, критика которых основывается на аргументах относительно готовности к эскалации. Оба достигают определенного доверия благодаря наличию у них многочисленных боевых подразделений, участвующих в войне против Украины.

"Критика по-прежнему сосредоточена на высшем военном командовании, а не на высшем политическом руководстве, но она действительно свидетельствует о тенденции публичного выражения несогласия против российского истеблишмента, которое по крайней мере частично терпят и которое, вероятно, будет трудно остановить", - пришли к выводу в разведке Британии.

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Владимир Путин
Чечня
пропаганда
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