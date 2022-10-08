Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

В британской разведке обращают внимание, что после постоянных неудач России на поле боя в течение последних двух недель все больше разных представителей российского режима объединяются в критике руководства минобороны РФ. Среди критиков были глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин, телепропагандисты, попзвезды и сообщество ультранационалистических военных блоггеров.

Аналитики отмечают, что Кадыров и Пригожин, вероятно, воспринимаются как неофициальные лица, руководители "провоенного" блока, критика которых основывается на аргументах относительно готовности к эскалации. Оба достигают определенного доверия благодаря наличию у них многочисленных боевых подразделений, участвующих в войне против Украины.

"Критика по-прежнему сосредоточена на высшем военном командовании, а не на высшем политическом руководстве, но она действительно свидетельствует о тенденции публичного выражения несогласия против российского истеблишмента, которое по крайней мере частично терпят и которое, вероятно, будет трудно остановить", - пришли к выводу в разведке Британии.

1 октября глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в поражении России в Лимане Донецкой области командующего центральным военным округом РФ генерал-полковника Александра Лапина.

5 октября Институт изучения войны пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путин не решился наказать Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина за критику минобороны РФ, поскольку боится потерять их поддержку.

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