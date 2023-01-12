Критическую инфраструктуру Ирпеня перевели на генераторы: мэр назвал причину
Большинство критической инфраструктуры Ирпеня Киевской области перевели на генераторы, чтобы стабилизировать систему и подавать свет горожанам по графику 4/4
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
"Мы переводим большинство городской критической инфраструктуры на работу с помощью генераторов. Следовательно, уменьшаем нагрузку на энергосистему. Это позволит стабилизировать и выровнять графики отключения электроэнергии в Ирпене. Ориентировочно это будет 4 через 4 часа", - написал он по результатам совещания с представителями ДТЭК.
- В украинской энергосистеме в дальнейшем есть значительный дефицит мощности: 9 областей превысили максимальные объемы потребления, а применены аварийные отключения .
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