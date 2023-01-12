Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Мы переводим большинство городской критической инфраструктуры на работу с помощью генераторов. Следовательно, уменьшаем нагрузку на энергосистему. Это позволит стабилизировать и выровнять графики отключения электроэнергии в Ирпене. Ориентировочно это будет 4 через 4 часа", - написал он по результатам совещания с представителями ДТЭК.

В украинской энергосистеме в дальнейшем есть значительный дефицит мощности: 9 областей превысили максимальные объемы потребления, а применены аварийные отключения .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb