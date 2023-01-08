Об этом в эфире Еспресо заявил политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ Тарас Березовец.

"Что касается ситуации под Бахмутом. Я бы сказал, что критическая точка этого сражения не пройдена. Она еще впереди - враг будет пытаться захватить Бахмут и Соледар. Эту пиковую точку мы пройдем до конца января месяца. После того, как мы получим нужное количество бронетехники, мы будем готовы к проведению полномасштабных наступательных успешных операций, подобных тем, которые были совершены в Харьковской и Херсонской областях", - считает он.

8 января Институт изучения войны сообщил, что заявления российских военных о неизбежном окружении города Бахмут Донецкой области не соответствуют действительности.