Критическая точка битвы за Бахмут еще не пройдена, - офицер ВСУ Березовец
Россияне так же будут пытаться захватить Бахмут и Соледар Донецкой области - пик битвы должен произойти в январе 2023 года
Об этом в эфире Еспресо заявил политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ Тарас Березовец.
"Что касается ситуации под Бахмутом. Я бы сказал, что критическая точка этого сражения не пройдена. Она еще впереди - враг будет пытаться захватить Бахмут и Соледар. Эту пиковую точку мы пройдем до конца января месяца. После того, как мы получим нужное количество бронетехники, мы будем готовы к проведению полномасштабных наступательных успешных операций, подобных тем, которые были совершены в Харьковской и Херсонской областях", - считает он.
- 8 января Институт изучения войны сообщил, что заявления российских военных о неизбежном окружении города Бахмут Донецкой области не соответствуют действительности.
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