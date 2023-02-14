Это и не только было в фокусе новостей международных изданий об Украине.

The New York Times:

Американские журналисты The New York Times написали статью о том, что Украина не позволяет гуманитарным работникам посещать Бахмут, поскольку Россия укрепляет там контроль . Московские войска приближаются, осажденный город слишком опасен для добровольцев, сказали украинские командиры. Это может стать прелюдией к отступлению украинцев.

В понедельник украинские военные запретили гуманитарным работникам и гражданским лицам въезд в Бахмут, заявив, что это слишком опасно, поскольку российские войска укрепили здесь контроль. Но украинские военные заявили, что они все еще удерживают осажденный восточный город, хотя единственный главный путь, которым они могут воспользоваться для доставки войск и поставок или эвакуации раненых, находится под огнем России.

"Бахмут является эпицентром вражеской атаки, поэтому ситуация критическая", - заявил спикер Восточного военного командования ВСУ полковник Сергей Череватый. По его словам, за минувшие сутки украинские войска отразили 19 штурмов Бахмута, но переломного момента не наступило. Город, по его словам, находится под контролем Украины.

Также в The New York Times провели расследование и выяснили, что российская управляемая ракета убила американского гуманитарного работника в Украине . Анализ Times показывает, что Пита Рида, скорее всего, убил умышленный удар, а не невыборочное нападение. Неизвестно, знали ли нападающие, что он был с группой гуманитарных работников.

Приблизительно через минуту после того, как 2 февраля американский фельдшер Пит Рид и команда гуманитарных работников начали оказывать помощь раненому гражданскому в украинском городе Бахмут, на них напали. Господин Рид, бывший военнослужащий морской пехоты США, шедший добровольцем на передовую войну, был убит, а несколько его коллег были ранены.

Волонтеры на месте происшествия сначала объясняли удар неизбирательным российским обстрелом. Но покадровый анализ видеозаписи, снятой на этом месте, показывает, что безоружный мистер Рид погиб во время прицельного удара управляемой ракетой, которую почти наверняка выпустили российские войска.

The Wall Street Journal:

В The Wall Street Journal написали о том, что иранское оружие, которое захватили ВМС США, может попасть в Украину . Официальные лица США рассматривают такую возможность, чтобы помочь Киеву в борьбе с Россией. Речь идет о тысячах конфискованных единиц оружия и более миллиона боеприпасов, которые когда-то направлялись к поддерживаемым Ираном боевикам в Йемене, что является беспрецедентным шагом, который поможет Киеву противостоять российским силам, заявили представители США и Европы.

Официальные лица США заявили, что они планируют отправить Украине более 5000 автоматов, 1,6 миллиона патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и свыше 7000 неконтактных зажиганий, изъятых за последние месяцы у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе.

Этот необычный шаг открыл бы новый запас огневой мощи, которой могли бы воспользоваться Америка и ее союзники, поскольку они пытаются удовлетворить потребность Украины в военной поддержке, поскольку война с Россией вступает во второй год.

Также в издании написали, что по заявлению НАТО на Украину идет очередное большое наступление России, а россияне затягивают петлю вокруг Бахмута на востоке страны.

Министры обороны государств-членов Альянса встретились во вторник, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, включая увеличение производства в странах НАТО боеприпасов и другой военной помощи, поскольку вторжение России приближается к годовой отметке.

Министерство обороны Соединенного Королевства заявило в своей обновленной разведке во вторник, что Россия предприняла дальнейшие наступления к северу от Бахмута в рамках усилий оцепить город после месяцев жестоких боев в нем, но отметило, что тактическое продвижение на юг, вероятно, привело к небольшому прогрессу.

В Соединенном Королевстве заявили, что российские силы получили приказы продвигаться по большинству направлений, но им не удалось накопить достаточную боевую мощность для достижения решающих результатов на линии фронта.

В последние недели западные и украинские официальные лица предупреждают о большом наступлении России, которое имеет целью прорвать украинские линии на востоке и юге и совпадает с первой годовщиной войны 24 февраля.

The Washington Post:

В The Washington Post написали о том, что Россия планировала переворот в прозападной Молдове, ведь эта страна - цель Путина. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планировала свергнуть прозападное правительство Молдовы, разжигая насилие через иностранных агентов и внутренних преступных групп. По ее словам, попытка сговора поставила бы восточноевропейскую страну в распоряжение Кремля для вторжения в Украину и помешала бы интеграции Молдовы в Европейский Союз. Американские журналисты подробно рассказали о советниках сил безопасности Кремля и десятках миллионов долларов, направленных в Молдову, чтобы воспитать группу пророссийских политических лидеров.

Также в американские журналисты считают, что Украина вряд ли получит истребители в ближайшее время. Несмотря на призывы Зеленского, союзники затрудняются и не видят авиацию как первоочередную потребность в поле боя. Надежды президента Украины Владимира Зеленского на то, что западные союзники предоставят современные истребители, то, что он называет "крыльями для свободы", встретили разочарование, если не прямой отказ, со стороны ведущих поставщиков оружия для Украины.

Reuters:

В издании Reuters написали о том, что Вашингтон настаивает на более жестких действиях против банков, связанных с Россией. Соединенные Штаты могут наложить санкции на еще большее количество банков, связанных с Россией, и усилит меры против любого уклонения от существующих правил, сказал Reuters высокопоставленный чиновник США, поскольку западные государства стремятся активизировать усилия по изоляции Москвы. Эти комментарии прозвучали, когда западные дипломаты пытаются согласовать новый пакет санкций к годовщине вторжения России в Украину 24 февраля.

"Мы обездвижили около 80% активов в российском банковском секторе", - сказал Reuters Джеймс О'Брайен, глава Управления по координации санкций Государственного департамента США.

Политико:

В Politicо написали о том, что США сосредотачивают обучение украинских военных на том, чтобы использовать меньшее количество боеприпасов, ведь западные страны все больше озабочены своей способностью быстро пополнять запасы.

США предпочитают помочь украинцам наладить способ ведения боя, чтобы те меньше полагались на артиллерийский обстрел, а больше на то, как войска маневрируют на поле боя, поскольку растет обеспокоенность способностью западных стран пополнять запасы боеприпасов.

Война в Украине отмечена массированным применением артиллерии с обеих сторон, тысячи снарядов разбивают ежедневно линию фронта, что затрудняет способность США и европейских стран пополнять запасы артиллерии.

The Guardian:

В The Guardian написали репортаж о том, как по "взмаху волшебной палочки" защитники Угледара используют беспилотники, чтобы отразить наступление россиян. Вооруженные силы Украины не дают россиянам воплотить свое преимущество в бою, что подчеркивает тактическую ограниченность Москвы.

Также британские журналисты написали о том, что украинцы взорвали мост в Бахмуте из-за сообщений о приближении России. Они пишут, что Киев отрицает неизбежное отступление, поскольку Кремль бросает войска на захват города к годовщине войны. Сообщается, что украинские войска взорвали мост у восточного города Бахмут, в знак того, что они, возможно, планируют отступить из этого района, что даст России значительный символический толчок перед первой годовщиной войны.

BBC:

BBC написали статью о том, что мигранты в России вынуждены воевать в войне Путина. Сообщается, что российская группировка наемников Вагнера завербовала десятки тысяч пленных для борьбы в Украине. Но растущее число жертв и внесудебных казней значительно усложняет поиск волонтеров даже в тюрьмах. Сейчас многие осужденные озабочены тем, что их могут просто заставить воевать – а трудовые мигранты из стран Центральной Азии оказываются особенно уязвимыми.

Также в BBC написали о том, что Украина нацелена на членство в НАТО. Хотя сотрудничество между Украиной и НАТО началось еще в 1990-х годах, Киев официально подал заявку на членство только в сентябре прошлого года. Президент Зеленский заявил, что "делает решающий шаг" для официального оформления Украины в альянсе, когда Путин объявил об аннексии четырех украинских областей. Хотя министр обороны Украины недавно сказал BBC, что видит свою страну как "де-факто" члена НАТО, на сегодняшний день заявка не продвинулась дальше. На вчерашней предминистерской встрече генерального секретаря Йенса Столтенберга спросили, как НАТО хочет поддержать Украину перед ратификацией членства страны. Он сказал: "Первое, что нам нужно сделать, это помочь Украине выиграть эту войну".

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты проанализировали очередную встречу министров обороны в Рамштайне, считая, что сейчас Запад борется с Россией за боеприпасы. Союзники Киева пытаются ускорить доставку в Украину боеприпасов и уже обещанного оружия. Институции НАТО и ЕС обсуждают, как запустить оружейную промышленность, не успевающую по нуждам войны.