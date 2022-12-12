Об этом сообщили в telegram-канале НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что заседание прошло под председательством Джеффри Пайетта, заместителя Государственного секретаря США и координатора усилий стран G7 по помощи Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских террористических атак.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. российскими ракетами поражены все тепловые электростанции, обесточены 44 высоковольтных воздушных линии. Проводятся восстановительные работы, чтобы стабилизировать электроснабжение. Работаем для повышения мощности атомной генерации, чтобы сократить дефицит в энергосистеме", - подчеркнул Герман Галущенко.

Также министр подчеркнул, что последние российские атаки, в том числе обстрелы дронами объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области, а также артиллерийские обстрелы энергетического предприятия в Херсонской области, привели не только к прекращению электроснабжения миллионам украинцев, но и к разрушениям важного энергетического оборудования.

"Мы уже получаем помощь от наших международных партнеров в виде материалов и нужного оборудования. В то же время каждый раз после новых атак потребности снова растут. Наша цель – не только оперативно использовать оборудование для проведения текущих восстановительных работ, но и сформировать запас оборудования, которое поможет быстрее отремонтировать энергообьекты после последующих обстрелов", – подчеркнул глава энергетического ведомства.

Добавляется, что участники заседания подтвердили готовность и дальше оказывать поддержку украинскому энергосектору. В частности, США планируют в ближайшее время доставить крупную партию с оборудованием для украинских энергетических компаний.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что этой зимой электроснабжение будет осуществляться с учетом четырех приоритетных групп потребителей.