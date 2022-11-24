Критическая инфраструктура всех областей получила электропитание
Электроэнергия подана во все области Украины: первое, к чему возобновили поставки, - объекты критической инфраструктуры, далее подключат жилищный сектор
Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Электричество подано во все области Украины! Первое, что было подключено, - объекты критической инфраструктуры. По состоянию на сейчас (14:43, - ред.) постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей", - рассказал Тимошенко.
Замглавы ОП добавил, что в регионах развернули 4000 Пунктов несокрушимости, где можно согреться, отдохнуть, выпить теплых напитков и зарядить телефоны.
"Наши энергетики, коммунальщики и спасатели работают 24/7. Спасибо всем за работу и терпение!" - подытожил Тимошенко.
- Напомним, 22 ноября Владимир Зеленский объявил о старте нового проекта поддержки людей - Пункты несокрушимости. Это места, где постоянно будет электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства
- 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины: били по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре. По данным Генштаба ВСУ, захватчики выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных дронов "Ланцет". В результате массированного удара по всей Украине начались перебои с электроснабжением и водоснабжением.
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