Критическая инфраструктура, лес: Украина предлагает партнерам взять под патронат отдельные направления разминирования

Об этом шла речь во время встречи главы Минэкономики Украины Юлии Свириденко с заместителем помощника секретаря по программам и операциям в Бюро по военно-политическим вопросам (PM) Рейчел Шиллер в Загребе.

"Мы стремимся как можно быстрее очистить территорию нашей страны от мин и вернуть земли к хозяйственной эксплуатации. Масштабы проблемы чрезвычайны - более 170 тыс. га потенциально загрязнены. Чтобы ускорить очистку, мы должны искать, предлагать и реализовать инновационные подходы. Например, работаем над созданием и запуском высококонкурентного рынка услуг по разминированию – до нас этого в мире никто не делал», - сказала Свириденко.

"Другой инновационный подход, который мы хотим предложить нашим партнерам, – взять под патронат определенные направления или секторы работы", - добавила она.

Чиновница напомнила, что Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) и Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD) уже реализуют в Украине совместный проект по разминированию земель мелких фермеров.

"Мы будем формировать и предлагать партнерам "пакетные" направления, например разминирование критической инфраструктуры, электросетей, леса, подводное разминирование и так далее", - пояснила Свириденко.

Она подчеркнула, что Украина надеется на участие в этом США.

Что известно о минной опасности в Украине

В марте в ПРООН говорили, что в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.

Летом в Минэкономики говорили, что надеются через 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий. В августе первая в Украине машина для подготовки почвы к разминированию отечественного производства получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины.

20 сентября в Минэкономики сообщили, что с начала года обследовано более 200 тыс. га земель сельхозназначения, определенных для первоочередного разминирования. 120 тыс. га уже используют аграрии.

22 сентября стало известно, что Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro. А правительство Швейцарии предоставит Украине более 100 млн. евро на гуманитарное разминирование в течение следующих 4 лет.

Людям не советуют посещать поля, лесополосы и другие открытые территории, не обследованные саперами. Особенно это касается деоккупированных территорий.