Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

"Рекордный доход Роналду состоит из 46 миллионов долларов заработка на поле и 90 миллионов долларов заработка за пределами поля", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Роналду уже в третий раз попал в список Forbes, возглавив список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

За 12 месяцев до 1 мая 2023 года Роналду заработал 136 миллионов долларов.