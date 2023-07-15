Криштиану Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннеса по сумме годового заработка
Нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый спортсмен в 2023 году
Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.
"Рекордный доход Роналду состоит из 46 миллионов долларов заработка на поле и 90 миллионов долларов заработка за пределами поля", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Роналду уже в третий раз попал в список Forbes, возглавив список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
За 12 месяцев до 1 мая 2023 года Роналду заработал 136 миллионов долларов.
- 21 июня стало известно, что Роналду стал первым футболистом в истории, сыгравшим 200 матчей за сборную.
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