Криштиану Роналду отобрал у Двейна Джонсона лидерство в рейтинге самых дорогих звезд
Португальский футболист английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получает за один рекламный пост в Instagram больше всего в мире - $1,6 млн
Об этом сообщает Hopper HQ.
В 2021 году один пост Роналду стоил в среднем $1,6 млн. На втором месте оказался американский актер и бывший рестлер Двейн Джонсон - $1,52 млн за пост, на третьем - американская певица Ариана Гранде ($1,51 млн).
В топ-10 также попали модель Ким Кардашьян ($1,42 млн, 6-е место), аргентинский футболист Лионель Месси ($1,2 млн, 7-е), певица Бейонсе ($1,15 млн, 8-е) и певец Джастин Бибер ($1,1 млн, 9-е).
В прошлом году на первом месте в рейтинге был Двейн Джонсон с показателем в $1 млн в среднем за рекламный пост в Instagram.
Криштиану Роналду имеет больше всего подписчиков в Instagram в мире - 390 млн.
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