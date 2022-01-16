Криштиану Роналду отобрал у Двейна Джонсона лидерство в рейтинге самых дорогих звезд

Об этом сообщает Hopper HQ.

В 2021 году один пост Роналду стоил в среднем $1,6 млн. На втором месте оказался американский актер и бывший рестлер Двейн Джонсон - $1,52 млн за пост, на третьем - американская певица Ариана Гранде ($1,51 млн).

В топ-10 также попали модель Ким Кардашьян ($1,42 млн, 6-е место), аргентинский футболист Лионель Месси ($1,2 млн, 7-е), певица Бейонсе ($1,15 млн, 8-е) и певец Джастин Бибер ($1,1 млн, 9-е).

В прошлом году на первом месте в рейтинге был Двейн Джонсон с показателем в $1 млн в среднем за рекламный пост в Instagram.

Криштиану Роналду имеет больше всего подписчиков в Instagram в мире - 390 млн.

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