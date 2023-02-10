Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Отмечается, что правоохранители расследовали деятельность группы злоумышленников, занимавшейся незаконным игорным бизнесом в столице: организаторы открывали игровые залы под видом проведения лотерей.

"В ходе следствия работники ДБР вышли на детектива БЭБ, который за вознаграждение в $1,2 тыс. в месяц "консультировал" злоумышленников по обеспечению беспрепятственной деятельности. До этого он работал в другом правоохранительном органе, где именно и занимался противодействием незаконному игорному бизнесу, а затем решил перенести "подработку" на новую работу", – сообщили в бюро расследований.

Так, работники ДБР задержали детектива БЭБ во время получения очередного "вознаграждения" в $1,2 тыс. Его подозревают в получении неправомерной выгоды и бездействия работника правоохранительного органа по незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст.365-3 УК Украины).

"Также проведено 13 обысков по адресам проживания фигурантов и объектов незаконных игорных заведений на территории г. Киева. Работники ДБР изъяли многие наличные деньги, черные записи, компьютерную технику", - говорится в тексте прессслужбы.