"Кришевал" игорный бизнес в Киеве за $1,2 тыс. в месяц: детективу БЭБ сообщили о подозрении
ДБР задержало детектива Бюро экономической безопасности, которое "прикрывало" деятельность игорного бизнеса в Киеве за $1,2 тыс. в месяц: мужчине сообщили о подозрении
Об этом сообщила пресс-служба ДБР.
Отмечается, что правоохранители расследовали деятельность группы злоумышленников, занимавшейся незаконным игорным бизнесом в столице: организаторы открывали игровые залы под видом проведения лотерей.
"В ходе следствия работники ДБР вышли на детектива БЭБ, который за вознаграждение в $1,2 тыс. в месяц "консультировал" злоумышленников по обеспечению беспрепятственной деятельности. До этого он работал в другом правоохранительном органе, где именно и занимался противодействием незаконному игорному бизнесу, а затем решил перенести "подработку" на новую работу", – сообщили в бюро расследований.
Так, работники ДБР задержали детектива БЭБ во время получения очередного "вознаграждения" в $1,2 тыс. Его подозревают в получении неправомерной выгоды и бездействия работника правоохранительного органа по незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст.365-3 УК Украины).
"Также проведено 13 обысков по адресам проживания фигурантов и объектов незаконных игорных заведений на территории г. Киева. Работники ДБР изъяли многие наличные деньги, черные записи, компьютерную технику", - говорится в тексте прессслужбы.
- Напомним, 10 февраля работники ДБР и СБУ проводят совместную операцию – обыски по всей вертикали таможни.
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