Криптовалютная биржа Binance выделила $1,2 млн в помощь украинским мигрантам
Украинцы со статусом вынужденно перемещенных людей могут получать выплаты на бирже криптовалют Binance. Компания выделила 1,2 млн долларов
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Сообщают, что это одно из самых больших пожертвований для Украины от частной компании.
Чтобы получить помощь, необходимо пройти верификацию в одном из фондов: Rotary Kyiv или "Паляница". Выплаты будут поступать в течение 3-х месяцев на криптокошелек, а затем их можно вывести на банковскую карту (75 долларов ежемесячно).
Binance уже осуществили выплаты 1713 украинцам, вынужденно выехавшим в страны Европейского Союза, и в целом планируют помочь 5000 беженцам из Украины.
- 26 апреля криптобиржа запустила карту для беженцев из Украины и будет начислять им по $75 в течение трех месяцев.
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