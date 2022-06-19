Криптовалютная биржа Binance выделила $1,2 млн в помощь украинским мигрантам

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Сообщают, что это одно из самых больших пожертвований для Украины от частной компании.

Чтобы получить помощь, необходимо пройти верификацию в одном из фондов: Rotary Kyiv или "Паляница". Выплаты будут поступать в течение 3-х месяцев на криптокошелек, а затем их можно вывести на банковскую карту (75 долларов ежемесячно).

Binance уже осуществили выплаты 1713 украинцам, вынужденно выехавшим в страны Европейского Союза, и в целом планируют помочь 5000 беженцам из Украины.

26 апреля криптобиржа запустила карту для беженцев из Украины и будет начислять им по $75 в течение трех месяцев.

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