Криптовалютная биржа Binance прекращает поддержку транзакций с российскими картами Mastercard и Visa
Криптовалютная биржа Binance прекращает поддержку транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными на территории России. Ограничения начинают действовать с 9 марта
Об этом идет речь в официальном сообщении Binance, передает Еспресо.TV .
"Все транзакции, инициированные с использованием карт Mastercard и Visa, выпущенных в России, будут недоступны на Binance", – говорится в заявлении компании.
Кроме того, все операции с картами Mastercard и Visa, инициированные финансовыми учреждениями за пределами России, также будут недоступны внутри Российской Федерации на этой платформе.
- Напомним, Shell отказывается от закупки российской нефти и газа.
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