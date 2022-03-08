Криптовалютная биржа Binance прекращает поддержку транзакций с российскими картами Mastercard и Visa

Об этом идет речь в официальном сообщении Binance, передает Еспресо.TV .

"Все транзакции, инициированные с использованием карт Mastercard и Visa, выпущенных в России, будут недоступны на Binance", – говорится в заявлении компании.

Кроме того, все операции с картами Mastercard и Visa, инициированные финансовыми учреждениями за пределами России, также будут недоступны внутри Российской Федерации на этой платформе.