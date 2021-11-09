Криптовалюта Bitcoin достигла исторического максимума: теперь она стоит $68,513
9 ноября криптовалюты Bitcoin и Ether обновили исторические максимумы
Об этом сообщает Bloomberg.
Bitcoin, крупнейшая в мире цифровая валюта, выросла на 3,6%. По состоянию на 9 ноября его стоимость составляет $68,513. На втором месте - криптовалюта Ether, которая стоит $4,840.
По данным платформы CoinGecko, общая стоимость криптовалюты превышает $3 триллиона.
Некоторые аналитики связывают рост стоимости криптовалют с попытками избежать последствий инфляции.
Рекордно низкие урожаи могут подталкивать инвесторов к рискованным вкладам.
Последний раз Bitcoin побил собственный рекорд в октябре 2021 года после запуска первого биржевого инвестиционного фонда, связанного с криптовалютой. Это событие подтвердило, что виртуальные валюты стали пользоваться большим доверием среди инвесторов.
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