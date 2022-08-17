Криптофонд Aid For Ukraine собрал $54 млн в помощь ВСУ, цифровому и киберсопротивлению

Об этом министр сообщил в собственном телеграме.

Отмечается, что за $54 миллиона, которые собрал криптофонд Aid For Ukraine для Украины, Минцифра закупила снаряжение для военных, сухпайки, прицелы, ночную оптику, необходимые медикаменты и тому подобное.

Кроме того, Минцифра также поддержала военные подразделения, занимающиеся роботизированными системами.

"На деньги криптофонда Минцифра поддержала военные подразделения, занимающиеся роботизированными системами. Это важный шаг для развития military-tech в Украине. Новейшие технологии помогут сохранить жизнь наших воинов и приблизить победу", - добавил Федоров.

16 августа глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Минцифры проведет первый military-tech хакатон. Это марафон для хакеров, который состоится в рамках проекта "Армия дронов" и состоит из двух частей. Первая – дистанционная работа над испытаниями, которые команды получат после регистрации. Вторая – доработка кейсов и их презентация в Киеве с 26 по 29 августа.

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