Криптофонд Aid For Ukraine собрал $54 млн в помощь ВСУ, цифровому и киберсопротивлению
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что криптофонд Aid For Ukraine собрал $54 миллиона в помощь ВСУ, цифровому и киберсопротивлению
Об этом министр сообщил в собственном телеграме.
Отмечается, что за $54 миллиона, которые собрал криптофонд Aid For Ukraine для Украины, Минцифра закупила снаряжение для военных, сухпайки, прицелы, ночную оптику, необходимые медикаменты и тому подобное.
Кроме того, Минцифра также поддержала военные подразделения, занимающиеся роботизированными системами.
"На деньги криптофонда Минцифра поддержала военные подразделения, занимающиеся роботизированными системами. Это важный шаг для развития military-tech в Украине. Новейшие технологии помогут сохранить жизнь наших воинов и приблизить победу", - добавил Федоров.
- 16 августа глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Минцифры проведет первый military-tech хакатон. Это марафон для хакеров, который состоится в рамках проекта "Армия дронов" и состоит из двух частей. Первая – дистанционная работа над испытаниями, которые команды получат после регистрации. Вторая – доработка кейсов и их презентация в Киеве с 26 по 29 августа.
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