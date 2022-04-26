Криптобиржа запустила карту для беженцев из Украины и будет начислять им по $75 в течение трех месяцев
Украинцы, сбежавшие от войны в страны Еврозоны, смогут оформить криптокарту Binance Refugee на бирже Binance
Об этом сообщила Binance.
Одна из ведущих мировых криптобирж выпустила Binance Refugee Crypto Card для нынешних и новых пользователей из Украины, вынужденных переехать в страны Еврозоны из-за войны, которую развязала Россия.
Карточка позволяет получать и производить платежи в криптовалюте, оплачивать покупки в магазинах Еврозоны, принимающих такие платежи. Также можно принять на карту помощь от Binance или благотворительных организаций.
Криптобиржа будет насчитывать в течение трех месяцев криптовалюту в эквиваленте $75, если пользователь-беженец подал заявку на оформление карты и прошел соответствующую проверку. Криптовалюту автоматически конвертируют в валюту страны, в которой производится оплата этой картой.
- Напомним, криптобиржа Binance ограничила россиянам пользование счетами, на которых более 10 тыс. евро в соответствии с требованиями антироссийских санкций.
- Binance также прекратила поддержку транзакций с российскими картами Mastercard и Visa.
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