Криптобиржа запустила карту для беженцев из Украины и будет начислять им по $75 в течение трех месяцев

Об этом сообщила Binance.



Одна из ведущих мировых криптобирж выпустила Binance Refugee Crypto Card для нынешних и новых пользователей из Украины, вынужденных переехать в страны Еврозоны из-за войны, которую развязала Россия.



Карточка позволяет получать и производить платежи в криптовалюте, оплачивать покупки в магазинах Еврозоны, принимающих такие платежи. Также можно принять на карту помощь от Binance или благотворительных организаций.



Криптобиржа будет насчитывать в течение трех месяцев криптовалюту в эквиваленте $75, если пользователь-беженец подал заявку на оформление карты и прошел соответствующую проверку. Криптовалюту автоматически конвертируют в валюту страны, в которой производится оплата этой картой.

Напомним, криптобиржа Binance ограничила россиянам пользование счетами, на которых более 10 тыс. евро в соответствии с требованиями антироссийских санкций.

Binance также прекратила поддержку транзакций с российскими картами Mastercard и Visa.

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