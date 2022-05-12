Криптобиржа Binance закрыла переводы и вывод денег в иностранные банки для россиян
Одна из крупнейших мировых криптобирж Binance закрыла россиянам переводы и вывод средств в иностранные банки
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Binance, одна из крупнейших мировых криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства", - заявил он.
Операции закрыты для россиян вне зависимости от страны резидентства.
В частности, заблокированы криптовалютные аккаунты Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова; Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова; Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC.
- Напомним, СНБО постановил национализировать дочерние компании российских Сбербанка и ВЕБ.РФ. Позже парламентарии поддержали решение президента принудительно изъять активы двух банков с российским капиталом в Украине
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