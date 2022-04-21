Криптобиржа Binance ограничит россиянам пользование счетами, на которых есть больше 10 тыс. евро

Об этом Binance сообщила на своей платформе.



"В соответствии с пятым пакетом ограничительных мер ЕС против России Binance обязана ограничить услуги для граждан России – физических и юридических лиц, зарегистрированных в России и имеющих активов более чем на 10 тыс. евро", – указано в сообщении.



Такие пользователи могут только вывести средства со своих счетов. Любая торговля или другие сделки будут запрещены.



Binance также отметила, что другие криптобиржи также должны будут ввести соответствующие ограничения.

Напомним, эмбарго на уголь с августа и дальнейшие запреты на экспорт: ЕС одобрил пятый пакет санкций против РФ.

Binance анонсировала криптовалютную карту для украинских мигрантов, а также прекратила поддержку транзакций с российскими картами Mastercard и Visa.

ЕС работает над шестым санкционным пакетом.