Криптобиржа Binance ограничит россиянам пользование счетами, на которых есть больше 10 тыс. евро
Одна из крупнейших мировых криптобирж в соответствии с пятым пакетом санкций вводит ограничение счетов россиян, на которых содержится криптовалюты более 10 тыс. евро в эквиваленте
Об этом Binance сообщила на своей платформе.
"В соответствии с пятым пакетом ограничительных мер ЕС против России Binance обязана ограничить услуги для граждан России – физических и юридических лиц, зарегистрированных в России и имеющих активов более чем на 10 тыс. евро", – указано в сообщении.
Такие пользователи могут только вывести средства со своих счетов. Любая торговля или другие сделки будут запрещены.
Binance также отметила, что другие криптобиржи также должны будут ввести соответствующие ограничения.
- Напомним, эмбарго на уголь с августа и дальнейшие запреты на экспорт: ЕС одобрил пятый пакет санкций против РФ.
- Binance анонсировала криптовалютную карту для украинских мигрантов, а также прекратила поддержку транзакций с российскими картами Mastercard и Visa.
- ЕС работает над шестым санкционным пакетом.
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